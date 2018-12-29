ВИДЕО: три снежные лавины накрыли поселок в Хабаровском крае, два человека погибли

Два человека погибли в результате схода снежных масс у штольни золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края. Как передает ТАСС, первая лавина завалила компрессорную станцию АО "Многовершинное", вторая накрыла группу спасателей, а третья преградила подходы к заблокированным людям.

По данным местных властей, под снегом оказались 11 человек, по данным регионального ГУ МЧС - 10. Два человека погибли - одного обнаружили под завалами без признаков жизни, другой скончался в медпункте золотодобывающего предприятия. Сотрудник АО "Многовершинное" сообщил "Интерфаксу" об извлечении всех пропавших людей.

Заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук рассказал, что около пяти утра директор АО "Многовершинное" потерял связь с работником компрессорной станции.

"Главный инженер взял группу из семи горноспасателей и мастера участка и они выдвинулись на помощь. Когда они подходили к компрессорной установке, вторая лавина сошла и засыпала всю эту команду", - цитирует Литвинчука ИА "Хабаровский край сегодня". На помощь отправилась другая команда горных спасателей, но третья лавина перекрыла дорогу.

Глубина снега в районе завала превышает два метра. Воспользоваться вертолетом было невозможно из-за сильного ветра и высокой угрозы обледенения воздушных судов.

В комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите уточнили, что изначально сообщалось о 10 пропавших сотрудниках предприятия, позднее появилась информация об одиннадцатом. В комитете добавили, что из-под снега извлекли спасательную группу в полном составе, которая отправилась на помощь механику на компрессорной станции.

Часть спасенных сотрудников госпитализированы в тяжелом состоянии, другие - в удовлетоврительном. "У каждого разный характер травм, есть переохлаждения, есть ушибы. Срочная эвакуация, по крайней мере тех, кто уже госпитализирован, не требуется", - сообщил главврач краевого Центра медицины катастроф Павел Курнявка.

В Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).

Очевидцы сняли последствия схода снежных масс. На записи видно, что первый этаж одного из домов практически полностью погребен под сугробами. Несколько подъездов заблокированы снегом, соседние здания не видны из-за бурана.

Глава администрации поселка Многовершинный Ярослав Федоров предупредил о высокой вероятности схода новых лавин. Местные власти через социальные сети призвали жителей оставаться дома. С 30 декабря ожидается улучшение погоды и ослабление циклона.

В Хабаровском крае лавины не такое распространенное явление, как на Сахалине, Камчатке и Курильских островах, отметил в беседе с ТАСС кандидат географических наук, профессор кафедры географии и устойчивого развития геосистем Дальневосточного федерального университета Юрий Зонов. В этом году в регионе выпало очень много снега, что и стало причиной схода лавины.

"В этом году синоптическая ситуация такая, что над Охотским морем постоянно кружат циклоны, обилие осадков. Для того, чтобы образовалась лавина, достаточно средней мощности снежной толщи, 30-40 сантиметров, и поверхность должна иметь крутизну склона более 15 градусов", - объяснил Зонов. Кроме осадков на образование большой массы снега влияет ветер.

В случае попадания под лавину высок риск гибели от асфиксии, поскольку снегом забиваются нос и рот, а также от травм. Обморожение же наступает в течение нескольких часов.