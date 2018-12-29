Погранслужба Украины: ограничения на въезд россиян остаются

Государственная пограничная служба Украины опровергает распространенную информацию об отмене запрета на въезд в страну мужчинам из Российской Федерации в возрасте 16 до 60 лет. Об этом "Украинской правде" заявил 28 декабря помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

Он отметил, что Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленный контроль за въездом иностранных граждан, в частности, россиян, после окончания срока действия военного положения.

"Мы продолжаем принимать меры усиленный контроль за въездом иностранцев в Украину. Такого (фразы об отмене запрета въезда для россиян) я никому не говорил. В поле зрения нашего внимания в первую очередь остаются граждане РФ", - сказал Слободян.

Он пояснил, что пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, так как и они могут работать по заданиям спецслужб РФ.

В пятницу вечером некоторые СМИ, ссылаясь на Слободяна, распространили информацию, что Украина сняла запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет после завершения действия военного положения.

С 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины действовало военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряковв Керченском проливе.

26 декабря на заседании СНБО Порошенко заявил о завершении действия военного положения.

В то же время, президент предложил Государственной пограничной службе продолжить отдельные меры, введенные во время военного положения.

Среди прочего, была усилена проверка россиян, въезжающих в Украину.

За весь период действия военного положения на территорию Украины не пропустили около 1650 граждан Российской Федерации.