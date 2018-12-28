С авианосца "Адмирал Кузнецов" убрали упавший на него осенью кран

Кран плавдока ПД-50, упавший на авианосец "Адмирал Кузнецов" в ночь на 30 октября, убрали с палубы корабля, заявил "РИА Новости" глава пресс-службы 82-го судоремонтного завода "Звездочка" Евгений Гладышев.

"Судоремонтный завод закончил накануне операцию по удалению с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" упавшего крана. Работы по ремонту идут в заданном графике", — сказал он.

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Авария произошла в ночь на 30 октября, когда "Адмирал Кузнецов" выходил из плавдока, цистерны ПД-50 заполнились и он ушел под воду. В результате на палубу авианосца упал башенный кран весом в 70 т, пострадали четверо рабочих, один из которых в последствии скончался.

В Минобороны позже заявили, что "Адмирал Кузнецов" не получил серьезных повреждений и авария не скажется на графике его ремонта.