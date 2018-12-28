Глава Косова подписал пакет законов о создании армии

Президент непризнанного Косова Хашим Тачи подписал пакет из трех законов, предусматривающий создание полноценной армии в самопровозглашенной республике. Об этом он сообщил в Facebook.

"С самой высокой ответственностью за государство и с гордостью сообщаю, что сегодня я подписал законы, которые оформят создание косовской армии. Через 10 лет после провозглашения независимости и через 20 лет после освобождения мы создали нашу армию. Все это стало возможным только благодаря жертве многих поколений, которые всегда были руководством для нас", - написал Тачи. Он добавил, что армия обеспечит косоварам "лучшую перспективу для новых поколений".

Документы подписаны в присутствии коменданта Сил безопасности Косова Рахмана Рама. После подписания президентом законы в течение 15 дней будут опубликованы в служебном вестнике, после чего официально вступят в силу.

14 декабря косовский парламент утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. На голосование вынесли три законопроекта, предусматривающие создание полноценной армии. В ходе заседания депутаты поддержали принятие закона о создании министерства обороны, закон о трансформации сил безопасности в армию и третий закон о службе в косовских силах безопасности.

В связи с этим Сербия направила запрос на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а генсек НАТО заявил, что намерение самопровозглашенного Косова создать собственные вооруженные силы прозвучало в крайне неудачный момент и подрывает стабильность и перспективы Косова на вступление в НАТО.

Ожидается, что армия непризнанного образования будет состоять из 5 тысяч военнослужащих, еще 3 тысячи будут в резерве. Расходы на армию, согласно принятым законам, составят 98 миллионов евро в год. Предполагается, что в составе вооруженных сил будут присутствовать артиллерия, войска ПВО, биологической и химической защиты. Как заявил командующий силами безопасности Рахман Рама, "армия будет на службе всех граждан и будет выполнять свои функции на всей территории Косова", в том числе на севере края.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о возможных тяжелых последствиях не только для сербского населения края, но и для безопасности балканского региона в целом. Он также подчеркнул ответственность сил KFOR, которые в соответствии с мандатом ООН обязаны в случае появления армии Косова незамедлительно принять всеобъемлющие меры в целях ее нейтрализации и разоружения.