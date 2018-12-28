Меркель и Макрон потребовали от России немедленно освободить украинских моряков без каких-либо условий

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России немедленно освободить украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября в Керченском проливе. В совместном заявлении лидеров Меркель и Макрон подчеркивают, что Москва должна освободить моряков "без каких-либо условий" и настаивают на то, что они были задержаны незаконно.

"Моряки должны иметь возможность отметить праздники со своими семьями", - сказано в заявлении.

25 ноября ​три украинских корабля (бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу") сначала протаранили, а затем обстреляли силы российских военных. По утверждению украинских властей, это произошло уже после того, как корабли покинули 12-мильную зону у берегов России – то есть вне территории, которую Россия после аннексии называет своей.

Всего на судах находились 24 человека, несколько украинских военнослужащих получили ранения. Всем им российские власти предъявили обвинения в незаконном пересечении границы России и арестовали. Сейчас большинство захваченных моряков находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве. Украина и сами они настаивают на том, что они являются военнопленными.

Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 28 декабря подчеркнул, что "оснований считать арестованных моряков Украины военнопленными нет", и что речь идет "о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы РФ иностранными гражданами"

"Никаких военнопленных на территории РФ нет", - заявил Песков.

Также в заявлении Меркель и Макрона сказано, что лидеры Германии и Франции "требуют безопасного, свободного и беспрепятственного прохода всех судов через Керченский пролив" и отмечают, что после незаконной с точки зрения международного права, аннексии Крыма Россией ухудшилась ситуация с соблюдением прав человека на полуострове. "Все это для нас является причиной большого беспокойства", - отмечают лидеры двух стран. ​

В декабре президент РФ Владимир Путин обсуждал захват 24 украинских моряков. с Меркель и Макроном во время саммита "большой двадцатки" на саммите в Буэнос-Айресе. Тогда представители Меркель заявили, что Украина, РФ, Франция и Германия проведут четырехсторонние переговоры на уровне советников по ситуации в Керченском проливе, но она так и не состоялась. В то же время президент США Дональд Трамп из-за керченского инцидента отменил запланированную на саммите двухчасовую встречу с Владимиром Путиным и подчеркнул, что ее не будет, пока россия не освободит захваченных украинцев.