Телефон раз в месяц и старые газеты: Сенцов написал об условиях в колонии

Украинский политзаключенный Олег Сенцов в колонии Лабытнанги может пользоваться телефоном раз в месяц и получает газеты с месячным опозданием. Об условиях содержания украинского режиссера рассказала "Укринформу" российская правозащитница Татьяна Щур.

"Условия типичные, отряд примерно такой же, как у Кольченко (двухъярусные кровати, около 70-ти человек, точное количество Олег не называет), есть комната для приема пищи с холодильником, столом и полками для продуктов, электрическим чайником. Есть "красный уголок" с телевизором, который можно смотреть по расписанию", - рассказала Щур, ссылаясь на письма Сенцова.

По ее словам, по опыту посещения Кольченко в ИК-6 в Копейске, в таком "красном уголке" особенно нельзя уединиться.

Телефоном Сенцов может пользоваться не чаще, чем раз в месяц. Количество звонков законом не ограничено, но существует большая очередь на звонки.

Сенцов пишет, что "это еще хорошо, поскольку в других отрядах люди могут звонить не чаще, чем раз в 2-3 месяца".

Газеты Сенцову идут с опозданием примерно в месяц. Но под давлением после жалоб и огласки в Европарламенте, они до него все же доходят. Журналисты "Новой газеты" подписали для Сенцова свое издание на следующие полгода.

Правозащитница уточнила, что последнее письмо, которое она с Николаем Щуром получила от Сенцова датировано 24-м декабря.

"В нем Олег еще раз благодарит за посылку, которую ему вручили через месяц задержки после того, как мы обратились с жалобами в такие инстанции: начальник колонии, начальник УФСИН по ЯНАО, Прокуратура по надзору ЯНАО, Генпрокуатура РФ, ФСИН России, сайт президента РФ", – говорит Щур.

"Поскольку именно в эти дни сестра Олега Наталья Каплан находилась в Страсбурге, то ситуацию с невручением посылки и недопуском в магазин в течение 2-х месяцев после прекращения голодовки, она часто озвучивала. Посылку вручили как раз накануне вручения премии Европарламента. Письмо Олега об этом дошло до нас мгновенно", - уточняет правозащитница.

Также стало известно, что диски с фильмами, которые подобрали Сенцову коллеги-кинематографисты, в том числе запись кастинга к фильму "Номера" по его пьесе, отправили на цензуру.

Позже в ответе на жалобы правозащитников начальник УФСИН РФ по ЯНАО сообщил, что получение фильмов запрещено, поскольку это не позволяет режим содержания Сенцова.

В завершение Татьяна Щур сообщает, что Олег просил передать "привет всем хорошим людям".

21 декабря стало известно, что Сенцова перевели из медицинской части колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе "в отряд для дальнейшего отбывания наказания".

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.

Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.