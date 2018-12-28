Поставки кокаина в Европу бьют рекорды: товар стал "чище", а цена — ниже

На мировом рынке кокаина — тектонические сдвиги. Его тотальный рост вызван не столько рекордными урожаями коки, сколько технологиями, растущей конкуренцией, уплощенными структурами и новыми пунктами доставки в Европу.

Держали ли вы когда-нибудь в руках кокаин? Наверняка, если вам в руки хоть однажды попадали банкноты евро. Почти на всех бумажных деньгах в ЕС исследователи обнаружили следы кокаина, причем уже через два года после введения общеевропейской валюты. Больше всего — в Испании. Там "белый порошок" в 2008 году нашли уже на 94% банкнот — именно тогда в Евросоюзе в последний раз проводили подобные замеры.

Сами испанцы шутили в соцсетях, что если собрать кокаин с банкнот по всей стране — а в среднем на каждой купюре осталось примерно по 0,15 миллиграмма, то на выходе получится увесистая куча около 80 кг.

Конечно, это ничто по сравнению с теми девятью тоннами наркотика на сумму полмиллиарда евро, которые в апреле 2018 года испанская полиция нашла в контейнерах с бананами в андалузском порту Альхесирас. Это общеевропейский рекорд среди подобного рода конфискаций, который, однако, считают показательным: в последние годы немецкая полиция и таможня говорят о "кокаиновом цунами" из Южной Америки.

На рынке кокаина — сплошные рекорды

Волна кокаинового трафика накрыла не только Испанию. Торговцы не менее активно пользуются международными портами Бельгии и Нидерландов. В Германию большая часть наркотика доставляется через морские ворота Гамбурга и Бремерхафена, отмечает немецкое Управление по борьбе с контрабандой. Однако и его экспертам неизвестно, сколько именно кокаина попадает в страну.

За весь 2017 год полиция и таможня, по данным Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), конфисковали в общей сложности чуть более восьми тонн. Меньше, чем в Испании за один раз, но и это число тоже оказалось рекордно высоким. Представитель ведомства Штефан Майнс подчеркивает, что властям в Германии удается выявить лишь малую толику кокаиновой контрабанды. Может быть, это 3%, а может — 10-20%.

Но даже если оптимистично предположить, что конфискуют около 25% трафика, это означало бы, что в Германию из Южной Америки ежегодно попадает более 30 тонн кокаина. Вместе с бананами, ананасами, кофе, не только в морских контейнерах, но и, например, в спортивных сумках, которые по тревоге можно быстро выбросить за борт корабля.

"Уберизация" розничной торговли

Наркоторговцы в Европе уже освоили не только даркнет, но и криптовалюты, социальные сети, мессенджеры, приложения для зашифрованной связи и даже организовали специализированные колл-центры по доставке кокаина. Их операторы сидят на телефонах в Испании или на Балканах, а доставляют порошок курьеры, например, в Бельгии.

Вполне обычным пользователям вполне легитимных соцсетей рассылают сообщения о "сезонных акциях" и распродажах с "гифками", эмодзи в виде снежинок и предложениями бесплатной дегустации (эмодзи "нос") перед покупкой, обещая доставку "в любую точку в любое время".

Все эти инструменты позволяют создавать более плоские структуры распространения наркотика, уменьшая число посредников, снижать вероятность раскрытия преступных группировок и частных дилеров, а также расширять целевую аудиторию и совершенствовать качество "сервиса", указывается в декабрьском докладе Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA).

Всего в мире было конфисковано 1129 тонн кокаина разного качества и степени чистоты за 2016 год — еще один рекорд, сказано в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности. Для сравнения: 1410 тонн, но уже чистейшего кокаина, было по приблизительным подсчетам произведено в мире в 2016 году — на четверть больше, чем в 2015-м, сообщила в июне ООН в своем ежегодном отчете World Drug Report 2018. И снова рекорд, связанный с небывалыми урожаями.

Основная масса коки, из которой и делают порошок, выращивается и перерабатывается при помощи постоянно совершенствующихся технологий в Колумбии, за которой следуют Перу и Боливия. Главные рынки сбыта — Северная Америка, Западная и Центральная Европа, где целый ряд факторов указывает на рост продаж кокаина.

Товар "чище", а цена — ниже

Потребители кокаина в Германии — уже давно не только банкиры и богема. "Белый порошок" — самый распространенный в ЕС запрещенный наркотический стимулятор. По словам социальных работников, занимающихся реабилитацией наркозависимых людей, за помощью в последние годы обращается все больше людей, а "носы пудрят" представители всех социальных слоев — от управленцев до студентов и рабочих.

Причем уровень чистоты порошка в уличной продаже постоянно растет — в нем все меньше примесей, а цена остается прежней, отмечает Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании. С рук она составляет на немецком рынке от 50 до 70 евро за грамм, говорят в BKA.

Более того, оптовые цены на кокаин вообще падают, сообщило Управление по борьбе с контрабандой немецкой общественно-правовой медиакомпании NDR. Оно связывает эту тенденцию с растущей конкуренцией среди наркоторговцев, которая, кроме того, приводит к росту коррупции и других видов преступности.

"Мы сталкиваемся с заказными убийствами, похищениями людей, насилием в отношении полицейских и угрозами портовым работникам", — говорит представитель EMCDDA Алессандро Пирона. В основном это заметно в Бельгии, Италии, Нидерландах и Великобритании.

Роста преступлений, катализатором которых становится именно наркоторговля, опасаются и в Германии, тем более что Европол уже предупредил об усилении влияния организованной наркоторговли на континенте. Помимо локальных немецких группировок, в Германии активны члены так называемого балканского картеля и организованные банды из Марокко. Потребление растет, рынки сбыта — тоже, подтверждают все международные организации.

Что противопоставить наркокартелям?

По приблизительным оценкам ООН, в 2016 году более 18 млн человек в мире употребляли кокаин — на 7% больше, чем годом ранее. Почти четверть из них живет в Европе — втором по значимости рынке после США, с объемом розничных продаж около 6 млрд евро. О существенном росте потребления этого наркотика свидетельствуют не только следы на купюрах евро, но и анализы сточных вод с 2011 по 2017 годы в городах Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы — теперь уже не только в крупных.

Эксперты во всем мире бьют тревогу. Их пугают искусственная "нормализация" употребления кокаина среди молодого поколения, риски для здоровья и жизни, повышающиеся вместе с доступностью наркотика, объемами его потребления и концентрацией, а также рост тех видов преступности и коррупции, которые напрямую связывают с наркобизнесом.

Решение этих проблем, считают в BKA, следует искать не в отдельных странах, а на международном уровне. Необходимо противопоставить картелям четко координированную интернациональную сеть агентств по борьбе с преступностью, обеспеченную новейшими средствами коммуникации для обмена информацией в реальном времени.