США обещают активизировать исследования в области сверхзвукового оружия

США активизируют исследования в области сверхзвуковых наступательных и оборонительных вооружений в ответ на проведенное в России испытание ракетной системы со сверхзвуковым планирующим боевым блоком. Об этом сообщил Пентагон.

"Хотя США в течение многих десятилетий были мировым лидером в сфере исследований сверхзвуковых систем, мы предпочли не использовать эти знания для создания оружия, – заявила официальный представитель министерства обороны Мишель Балданза. – Те, кто превращает науку о сверхзвуковых скоростях в оружие, создают асимметрию в военной сфере, и мы должны принять меры в связи с этим".

Российский президент Владимир Путин, который в среду наблюдал за проведением испытания нового комплекса "Авангард", заявил, что он станет гарантией российской безопасности на десятилетия вперед.

Путин назвал "Авангард" "отличным подарком стране к Новому году".

Боевой блок отделяется от ракеты после запуска и планирует на землю на скорости, превышающей скорость звука.

По словам Путина, "Авангард" неуязвим для любых существующих и потенциальных систем ПРО потенциального противника.

Президент добавил, что система поступит на вооружение в следующем году.

В Пентагоне уже довольно давно знали о прогрессе России в сфере разработки вооружений.

Когда в марте Путин анонсировал ряд новых стратегических ядерных вооружений, способных поразить цель в любой точке мира, пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс отметила, что он лишь "подтвердил то, что правительству США было уже известно".

Балданза рассказала, что США уделят особе внимание разработке сверхзвукового оружия.

"Мы ищем варианты оружия, доставляемого с земли, воды и воздуха, чтобы создавать реальную угрозу для ценных, хорошо защищенных целей на соответствующих дальностях, чтобы мы могли гарантировать свою способность доминировать на поле боя к 2028 году", – подчеркнула представитель Пентагона.

Испытание новой системы было проведено на фоне обострения в отношениях между Москвой и Вашингтоном из-за обвинений в российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, конфликта в Украине и войны в Сирии.