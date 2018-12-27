Американский самолет провел разведку вблизи Крыма и Керченского пролива

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V осуществил длительный полет вблизи Крыма, а также несколько пролетов к югу от Керченского пролива. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, на которые ссылается "Интерфакс".

По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 64-14841 и позывным HARK51, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит, в течение более трех часов курсировал у побережья Крыма, в том числе к юго-западу и югу от полуострова и совершил не менее четырех пролетов к югу от Керченского пролива. В районе Севастополя самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, приближался к российскому побережью на расстояние приблизительно 50 км.

При этом разведчик на протяжении всего времени находился в международном воздушном пространстве над Черным морем. Российскую границу он не нарушал. По утверждению авиационных ресурсов, ссылающихся на данные радиоперехвата, на сопровождение американского разведчика с аэродрома "Бельбек" поднимался российский истребитель Су-27. По другим данным, на "перехват" самолета ВВС США вылетал Су-30.

Согласно имеющимся данным, после инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива американские разведывательные самолеты стали регулярно совершать многочасовые полеты вблизи российского побережья на Черном море. В них задействованы самолеты RC-135, тяжелые дальние беспилотники RQ-4B, а также патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon. При этом нередко фиксируются полеты сразу двух самолетов. Кроме того, после инцидента в Керченском проливе у морских границ России на Черном море стали часто появляться и британские разведчики RC-135.

Ранее главком ВМФ адмирал Владимир Королев заявил, что в последнее время США и страны НАТО увеличили количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у российских границ, а в прилегающих акваториях происходит развертывание американских морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия и объектов военной инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что численность сил Военно-морского флота позволит исключить угрозы с моря. Комментируя заявление главкома, главред "Арсенала отечества" Виктор Мураховский сообщил, что США наращивают число носителей крылатых ракет - эсминцев, крейсеров и подлодок.