Украинская контрразведка разоблачила агентурную сеть РФ в Николаевской области

В Николаевской области разоблачили агентурную сеть российской военной разведки и прекратили ее противоправную деятельность. Об этом заявили представители департамента контрразведки Службы безопасности Украины на брифинге в четверг.

В частности, 20 декабря задержали руководителя этой агентурной сети – гражданина Украины 1961 года, капитана 1 ранга Вооруженных сил Украины в запасе, который также имеет российское гражданство.

"Он был завербован кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ в Севастополе и неоднократно выезжал в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч", – заявил представитель контрразведки.

"По заданию российской спецслужбы бывший старший морской офицер и его пособники осуществляли сбор и передачу информации с ограниченным доступом о функционировании военных подразделений на территории Очаковского гарнизона Николаевской области, а также их привлечении к проведению Операции объединенных сил на востоке Украины", – рассказал он.