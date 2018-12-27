Перед Новым годом почти 3 млн россиян стали невыездными

Через день после обнародования информации о том, что перед Новым годом невыездными оказались почти 100 тысяч москвичей, Федеральная служба судебных приставов расширила данные до России в целом. Оказалось, что всего в стране не смогут выехать за рубеж на Новый год около трех миллионов граждан.

"По состоянию на 1 декабря действовало около трех миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации", - рассказали ТАСС в ФССП. Год назад под ограничением выезда находились существенно меньше человек - 1,7 миллиона.

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска через российскую госграницу ФССП рекомендует туристам заблаговременно исполнять свои обязательства по исполнительным документам, предупредили в ведомстве. Узнать о наличии задолженности можно на официальном интернет-сайте ФССП России Fssprus.ru.

Самой частой причиной попадания россиян в число должников, которым ограничен выезд за рубеж, стали долги по кредитам, - таковых на 1 декабря было 863 тысячи человек (29%). Еще 558 тысяч граждан задолжали алименты (19%), а 285 тысяч (10%) - должники по услугам ЖКХ.

Всего же за 11 месяцев 2018 года на исполнении в Пограничной службе ФСБ России находилось около семи миллионов постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ (действуют в течении полугода или до погашения долга. - Прим. NEWSru.com).

Накануне, 26 декабря, в управлении ФССП по Москве сообщили, что среди москвичей невыездных должников оказалось 93 тысячи человек.

Отметим, в июле 2017 года президент РФ Владимир Путин поднял порог задолженности для запрета на выезд россиян за границу в три раза - до 30 тысяч рублей. Однако это не касается долгов по алиментам, требований о возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением. До того момента никуда нельзя было уехать с любым долгом в 10 тысяч рублей.