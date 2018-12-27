Нефть марки Brent подешевела до 50 долларов. Что напугало инвесторов?

Цена на нефть марки Brent на Лондонской бирже опускалась ниже 50 долларов за баррель впервые с июля 2017 года, сейчас она торгуется чуть дороже 50, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник, 24 декабря, цена на нефть марки Brent снизилась больше чем на 6% - она опустилась ниже 51 доллара за баррель впервые с августа 2017 года. Нефть марки WTI подешевела на 7,4% до 42,46 доллара за баррель.

В среду цена на Brent снижалась до 49,93 доллара за баррель. По состоянию на 11:01 по московскому времени она стоила 50,21 доллара за баррель.

Вместе с тем российский рубль начал терять свои позиции. Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос более чем на 60 копеек до 79 рублей, курс доллара - до 69 рублей.

Нефть подешевела более чем на 40% после четырехлетнего максимума, достигнутого в октябре.

В начале декабря, стремясь удержать падение цены, картель ОПЕК и другие страны, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи, однако инвесторы скептически отнеслись к этой сделке, решив, что ее будет недостаточно, в то время как производители в США достигли рекордного уровня добычи.

Торговая война президента США с Китаем и политика Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении процентных ставок омрачают перспективы глобального экономического роста, пишет Блумберг. Это значит, что и спрос на нефть будет ниже, и ее цена.

Одной из причин снижения цены нефти также называют реакцию инвесторов на ситуацию с принятием бюджета США. 20 декабря президент Дональд Трамп отказался подписывать документ, если он не будет включать финансирование строительства стены на границе с Мексикой, против чего выступают демократы.

Из-за того, что конгресс не успел в срок согласовать новый бюджет в стране наступил третий за год "шатдаун" - частичное прекращение работы правительственных учреждений.

Эксперты также связывают новое снижение цен на нефть с решением ФРС повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5%.

Как падала нефть

В начале октября 2018 года цена на нефть достигла максимального значения за последние четыре года (86,7 долларов), после чего началось ее резкое падение. Экономисты связывают это с ростом запасов нефти на мировых рынках и опасениями о замедлении роста мировой экономики.

В конце ноября нефть марки Brent опустилась ниже 60 долларов впервые с октября 2017 года.

Возврат цен к 50-55 долларов за баррель прогнозировали Банк России и министерство энергетики. Согласно базовому сценарию ЦБ, к 2020 году цена на нефть составит 55 долларов за баррель. Рисковый сценарий ЦБ предполагает падение цен на нефть до 35 долларов за баррель, а также усиление санкций и, как следствие, отток капитала.

Министр энергетики Александр Новак в сентябре говорил, что в долгосрочной перспективе цена на нефть опустится до 50 долларов за баррель.

ОПЕК не помог

7 декабря страны ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день в первой половине 2019 года, несмотря на давление Трампа, требовавшего снижения цен.

Члены ОПЕК+ надеялись таким образом удержать цены на высоком уровне. Страны ОПЕК снизят уровень добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, на остальные 400 тысяч баррелей должны сократить страны, не входящие в картель. Россия в рамках сделки ОПЕК+ уменьшит добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки.

Соглашение может быть пересмотрено в апреле 2019 года, когда министры стран ОПЕК+ соберутся в следующий раз.

В конце 2016 года ОПЕК+ (страны, входящие в картель, и союзники, в том числе Россия) договорились с 2017 года сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки.

Российские власти пока не выражают беспокойства по поводу продолжающегося снижения цен на нефть. Отвечая на вопрос, будут ли в Кремле какие-то совещания на эту тему, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Пока таких планов нет, поводов для каких-то экстренных совещаний тоже нет".