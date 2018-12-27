Трамп не хочет, чтобы США были "мировым жандармом"

Президент США неожиданно посетил американских военнослужащих в Ираке. Он заявил, что его страна более не будет "мировым жандармом".

США более не будут играть роль "мирового жандарма". Об этом заявил в среду, 26 декабря, президент страны Дональд Трамп во время посещения американской военной авиабазы в провинции Анбар на западе Ирака.

Визит Трампа и его жены Меланьи готовился в обстановке секретности и не был анонсирован. Кроме того, он стал первым посещением военнослужащих США в районе боевых действий после избрания Трампа на должность главы Белого дома. Пресс-секретарь президента Сара Сандерс пояснила в своем микроблоге Twitter, что целью визита было непосредственно поблагодарить военных за их службу и пожелать им счастливого Рождества.

В рамках поездки была запланирована и встреча Трампа с премьер-министром Ирака Аделем Абделем Махди, но ее, как сообщила пресс-служба Махди, отменили из-за "разногласий по поводу проведения". В итоге личная встреча была заменена телефонной беседой, говорится в заявлении.

Визит Трампа в Ирак состоялся через несколько дней после объявления о полном выводе американских войск из Сирии, а также о сокращении численности американского контингента в Афганистане вдвоe. Вывод войск из Сирии Трамп обосновал тем, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) "в значительной степени побеждена". Планы Трампа вызвали критику по всему миру, включая Германию и непосредственно США. Вскоре после объявления Трампа в отставку ушли глава Пентагона Джеймс Мэттис и спецпосланник президента США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.