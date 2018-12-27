Гонка вооружений (ВИДЕО): Россия испытала гиперзвуковую систему, обманывающую ПРО

Испытания гиперзвуковой системы "Авангард" завершились успешно, она поступит на вооружение российской армии уже в 2019 году. Об этом в среду, 26 декабря, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства, пишет Deutsche Welle.

По мнению Путина, "новый вид стратегического оружия" будет обеспечивать оборону государства на десятилетия вперед. Гиперзвуковую систему поставят на вооружение ракетных войск стратегического назначения.

Ракеты "Авангард" вместе с другими видами вооружений Владимир Путин презентовал 1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию.

Сообщается, что гиперзвуковая система способна эффективно преодолевать все существующие системы ПРО. Ранее представители Минобороны США, а также немецкие эксперты ставили под сомнение успехи в разработке российского гиперзвукового оружия.

Испытания новых российских систем вооружений проводятся на фоне обострившего между Москвой и Вашингтоном спора вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США обвинили Россию в нарушении этого договора и заявили о предстоящем выходе из соглашения. Президент Путин в ответ пригрозил созданием новых видов ракетного оружия, если США откажутся от ДРСМД.