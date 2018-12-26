В России будут выращивать наркосодержащие растения для лекарств

Правительство одобрило законопроект, позволяющий создать в России полный цикл производства обезболивающих препаратов. Это вызвано стремлением устранить зависимость от стран, которые ввели санкции против Москвы.

Правительство России одобрило законопроект, который призван полностью заместить импорт накросодержащих субстанций для производства обезболивающих препаратов. Принимаемые меры позволят обеспечить лекарственную безопасность в стране, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров по итогам заседания правительства в среду, 26 декабря.

Мантуров пояснил, что на сегодняшний день Россия закупает почти 100 процентов наркосодержащих лекарственных субстанций и производит из них только лекарственные готовые формы. Со своей стороны, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова констатировала, что сейчас "ни один препарат не производится по полному циклу, мы абсолютно зависимы от ввоза на нашу территорию субстанций".

При этом Скворцова отметила, что всего в России зарегистрировано 13 препаратов опийного ряда, в том числе девять жизненно важных, однако из 10 препаратов девять субстанций, по ее словам, поставляются из стран, которые ввели санкции против РФ. Между тем реализация одобренного ныне законопроекта позволит создать в России производство полного цикла наркотических обезболивающих лекарств и тем самым обеспечит импортозамещение.

Как сообщил глава Минпромторга Мантуров, для выращивания наркосодержащих растений, которые обеспечат субстанцией всю Россию, потребуется сто гектаров земли.