В Китае на 3D-принтере напечатали 14-метровый пешеходный мост

Самый длинный в мире распечатанный на 3D-принтере бетонный мост появился в одном из инновационных парков Шанхая в городском районе Баошань, передает ТАСС. Первые пешеходы уже смогли пройти по мосту, перекинутому через канал, но пока строители еще ведут последние отделочные работы.

Мост был спроектирован специалистами Строительного института при университете Цинхуа и представителями шанхайского парка. Общая длина дугообразной конструкции составляет 14,1 метра, а ширина – 4 метра. Мост представляет собой копию старого моста Чжаочжоу в центральной провинции Хэбэй возрастом около 1,5 тыс. лет.

Созданный в Китае мост не единственный в своем роде, но самый длинный среди конкурентов. Он превосходит расположенные в Нидерландах и Испании бетонные пешеходные мосты, напечатанные на 3D-принтерах. Их длина составляет 8 и 12 метров соответственно.

Напомним, в октябре в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун) торжественно открыли самый длинный в мире морской мост, который соединил материковую часть страны с Макао и Гонконгом. Длина основной части моста составляет 29,6 км, включая 6,7-километровый подводный туннель, 22,9-километровый главный мост и три секции вантовых мостов с пролетами длиной от 280 до 460 метров. Мост, сооружение которого обошлось примерно в 20 млрд долларов, позволил сократить время в пути между Гонконгом и Чжухаем с трех часов до 30 минут.