Землетрясение в районе Энты вызвало панику среди сицилийцев

На Сицилии в районе самого активного в Европе вулкана Этна произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. В результате пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщают информагентства.

Как сообщают итальянские СМИ, подземные толчки вызвали панику среди местных жителей, многие из которых выбежали из домов на улицу и провели остаток ночи в автомобилях.

Как сообщается, повреждены несколько зданий. Вулкан Этна начал извергаться 24 декабря, после чего в этом регионе произошло несколько подземных толчков.

Вулканический пепел накрыл несколько близлежащих деревень, на время был закрыт аэропорт Катании.

Людям, находившимся на склоне вулкана, рекомендовали срочно покинуть опасное место.

Землетрясение произошло в 03:19 по местному времени в районе коммуны Виагранде.

Отмечается, что в городе Катания, где живет около 300 тыс. человек, из-за землетрясения шатались дома.

В марте ученые сообщил, что Этна сползает в сторону Средиземного моря со скоростью около 14 миллиметров в год.

Этна сползает вниз по очень пологому склону с наклоном всего в 1-3 градуса. Это происходит, поскольку гора располагается на платформе из хрупких, податливых осадочных отложений.

Геологические исследования в других частях света показывают, что подобные явления могут привести к разрушительным последствиям. Например, на склонах вулкана могут начаться оползни.

Однако ученые, изучавшие Этну, подчеркивают, что в критическую стадию ситуация здесь может войти лишь через несколько столетий, а то и тысячелетий. Более того, пока нет свидетельств того, что это вообще произойдет.