МИД РФ допустил появление в Европе запрещенных договором ракет

После выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности в Европе могут появиться запрещенные им ракеты, предупредил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

У России нет никаких оснований доверять заявлениям НАТО о неразмещении запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РБК заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. ​​Об отсутствии таких планов в случае выхода США из договора неоднократно говорил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Но, по словам Рябкова, Россия исходит из худшего сценария.

"То, как деградировала ситуация с безопасностью в Евроатлантике за последнее время и как пренебрежительно многие страны относятся к тому, что еще недавно казалось незыблемыми основами, по крайней мере в сфере контроля за вооружениями, показывает, что здесь возможны любые сценарии. Мы должны всегда исходить из худшего варианта и быть готовыми к тому, чтобы обеспечивать безопасность при любом развитии событий, в том числе при таком, когда отсутствующие сейчас планы НАТО вдруг появятся", — сказал заместитель министра.

4 декабря НАТО и европейские члены альянса впервые консолидированно обвинили Россию в нарушении договора РСМД. 21 декабря ООН во второй раз не поддержала резолюцию за сохранение договора, инициатором которой кроме прочих была Россия. В первый раз Россия пыталась внести резолюцию на рассмотрение Генассамблеи ООН в октябре, однако тогда первый комитет организации не стал ее рассматривать.

О планах выхода из ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил в октябре. Тогда он объяснил это решение тем, что Москва разрабатывает запрещенные документом ракетные системы — до этого несколько лет еще при прошлом президенте Бараке Обаме Вашингтон критиковал Москву за невыполнение положений договора. Россия, в свою очередь, также неоднократно обвиняла США в его невыполнении. Москва настаивает, что это США нарушают ДРСМД, развертывая в Европе пусковые установки для управляемых ракет MK41 в составе комплексов Aegis Ashore. У России есть претензии и к разрабатываемым США ракетам-мишеням — ДРСМД допускает создание ракет с характеристиками, нарушающими положения договора, для тестирования средств противоракетной обороны.

В интервью РБК посол США в России Джон Хантсман заявил, что в 2000-е годы Москва предлагала Вашингтону выйти из договора. "Такие темы действительно периодически всплывают в диалоге специалистов, — подтвердил Рябков. — В 2000-е годы мы, анализируя те проблемы, которые стали возникать в сфере международной безопасности, обсуждали с США самые разные варианты и опции. Основным вариантом было придание договору многостороннего характера. На тот момент уже было очевидно, что все большее количество государств создают и наращивают арсеналы запрещенных договором вооружений — ракеты наземного базирования дальностью 500 км — 5500 км. Сейчас США помимо выдвижения неоправданных обвинений в наш адрес фокусируются и на этой стороне вопроса: появилось, употребляя термин, который используют специалисты, много "ракетнозначимых" стран. В этих условиях договор в их понимании перестал играть роль существенного средства сдерживания".

"Но есть факт, мы из договора не вышли, его соблюдаем и высказываемся за его сохранение, — подчеркнул дипломат. — Сами США тем временем находятся на пороге официального выхода из документа, придумали некую схему с его приостановкой, которая на наш взгляд не имеет юридической силы. Мы считаем, что договор действует и будет действовать после объявленного США 60-дневного срока и для них тоже".

30 ноября, директор Национальной разведки США Дэниел Коутс рассказал известные Вашингтону подробности о российской ракете 9М729. США считают, что Россия вела ее разработку с середины 2000-х годов. Ракета может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой. Испытания начались несколько лет назад. По данным Вашингтона, сначала 9М729 была испытана со стационарной пусковой установки на дальность свыше 500 км, что разрешено договором, если только испытывается ракета воздушного или морского базирования. Затем она была испытана с мобильной пусковой установки уже на разрешенную договором дальность. Таким образом, отметил Коутс, не нарушая правил, как должны проходить испытания, Россия смогла разработать запрещенную договором ракету. Он также утверждал, что Россия уже оснастила 9М729 несколько дивизионов.

Россия не испытывала ракету на запрещенную договором дальность, говорит Рябков. "​Мы передали им сведения, показывающие испытательный цикл. Раскрыть все данные мы не можем, потому что это просто значит отдать другой стороне чувствительнейшую информацию, — отмечает он. — Мы не скрываем, что эта ракета находится на вооружении, но она не испытывалась на запрещенную договором дальность".

По мнению Рябкова, выход из ДРСМД нужен американцам, потому что "он налагает на США обязательства не производить, не испытывать и не размещать целый класс вооружений, которого, видимо, не хватает американским военным планировщикам с точки зрения предоставления верховному главнокомандующему всего спектра опций для принятия решений". ​

Полеты Ту-160 не были нарушением

В декабре Россия отправила в Венесуэлу стратегические ракетоносцы Ту-160 для военных учений, а министр обороны Сергей Шойгу заявил, что корабли российского ВМФ также будут заходить в венесуэльские порты. По словам Рябкова эти полеты проводились не впервые, они являются частью боевой подготовки экипажей. Замминистра указал, что полеты совершались без вооружения: "Мы строжайшим образом соблюдаем требования Договора Тлателолко (о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне)".

Россия продолжит проводить подобные мероприятия учебно-тренировочного характера с партнерами в отдаленных районах. "Никаких оснований усматривать в этом дестабилизирующие проявления нет. Мы работаем на укрепление собственной безопасности, не покушаясь на чью-либо еще. К сожалению, целый ряд СМИ старался все это преподнести как сенсацию", — добавил дипломат.