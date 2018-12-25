Путин не исключил, что стороны не договорятся, а Лукашенко рассчитывает закрыть все вопросы

Пресс-службы президентов России и Беларуси сообщили, о чем говорили два лидера во время протокольного приветствия друг друга на встрече, которая проходит в Кремле.

Так, Владимир Путин заявил, что в целом у стран "отношения развиваются весьма успешно". По его словам, в этом году по итогам года товарооборот вырастет и превысит 35 млрд долларов.

Он также не стал скрывать, что есть и незакрытые вопросы, которые в основном находятся в сфере энергетики.

"У нас есть сегодня возможность поговорить по всем этим темам, — обратился он к Лукашенко. — Наши коллеги работали, проводили консультации. Я сегодня предлагаю, даже если мы не выйдем на какие-то окончательные решения, все-таки мы с вами договаривались вместе послушать обе стороны. А если договоримся, совсем будет хорошо".

В свою очередь белорусский лидер подчеркнул, что "ни у кого нет таких близких и тесных отношений, как у белорусов и россиян". Он отметил, что стороны движутся вперед, и на этом пути "возникают определенные проблемы".

Лукашенко отметил, что "команды, которые с нами здесь находятся, провели ряд раундов переговоров": "Они знают проблемы, да и мы с вами уже глубоко посвящены в те вопросы, которые надо сегодня решить. Хотелось бы, чтобы мы решили эти вопросы, и в новый год не тащили старые проблемы".

Планируется, что сначала стороны обсудят вопросы белорусско-российского сотрудничества в присутствии членов правительств, а затем переговорят тет-а-тет.