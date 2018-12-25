На страницах календаря изображена российская военная техника и сами военнослужащие, а каждое фото сопровождает шутливое описание. Январскую страницу украшает пусковая установка с баллистической ракетой и надпись "Доставка грузов в любую точку мира", намекающая на ядерный удар по любому месту Земного шара. Слоган, взятый из рекламы транспортных компаний, также создает иллюзию доступности подобной "услуги" для потенциального заказчика.

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На другой странице изображен сомкнутый строй женщин-военных. Снимок подписан фразой: "Стрельба глазами - тайное оружие Кремля". Описание выглядит издевкой над страхами западных стран, политики которых все чаще (особенно после присоединения к РФ Крыма в 2014 году) видят угрозу в политике Владимира Путина, и обвиняют Кремль в проведении тайных спецопераций, в том числе политических убийствах и кибератаках, а также в пропагандистских войнах.

Фотографии российского оружия, уничтожающего противника в небе, на земле и под водой, сопровождают шутливые комментарии, сравнивающие его с безобидной электровафельницей, музыкальными инструментами, обычным компьютером. Завершается календарь страницей с фотографией артобстрела, который составители описывают как приятное новогоднее торжество, а рвущиеся боеприпасы представлены как "новогодние игрушки, свечи и хлопушки".

Добавим, попытки высмеять страх западных обществ перед российской военной мощью и возможностью ее применения предпринимаются с 2014 года. Тогда в Москве стартовала акция по обмену маек с принтами на иностранном языке на футболки с "патриотической символикой". Инициаторами проекта под названием "Модный ответ - санкциям нет" стали дизайнер Анастасия Задорина, дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина. По словам организаторов, цель мероприятия - "поддержать нашу страну, продемонстрировать свой патриотизм и любовь к Родине креативно и модно".

Для проекта создано более 30 тысяч футболок с различными принтами и надписями, например: "У нас свои приколы без вашей кока-колы", "Тополь санкций не боится" (имеется в виду российский ракетный комплекс стратегического назначения), "Санкции? Не смешите мои Искандеры" - с изображением ракетного комплекса.

За 4 года поводов для смеха на эту тему на фоне экономического кризиса и инцидента в Сирии с гибелью, предположительно, сотен россиян от американского оружия стало меньше. Однако шутки никуда не пропали. Более того, их продолжают сочинять в кабинетах Минобороны.

Добавим, что шутить на тему ядерного удара пытаются и в Кремле. Так, в начале марта в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.

Среди новых вооружений упоминалась межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. Кроме того, у России появилась новейшая лазерная пушка, которая уже на страже. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

Объявление о разработке крылатой ракеты сопровождалось показом ролика. В нем ракета падала на ту часть Земного шара, в которой зрители опознали американский полуостров Флорида. Госдеп США расценил это как вызов и демонстрацию "ядерной атаки на США".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попытался обратить агрессивное послание в шутку. "Это не послание конфронтации. Это послание развития, повышения благосостояния россиян и открытости для сотрудничества со всеми странами мира в интересах реализации нашего технологического рывка", - сказал он.