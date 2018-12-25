Министр финансов России: Россия больше не доверяет Беларуси

Доверие к союзнику Беларуси в последнее время потеряно, заявил первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов. Москва больше не готова раздавать подарки в виде субсидий, не получая ничего взамен.

Россия всегда выполняла все свои договоренности с Беларусью, предоставляла ей скрытые субсидии и прямые кредиты, но сосед и союзник хочет только односторонних выгод, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

"Мы говорим: нельзя быть односторонним, выгоды односторонние иметь. Вы — наш сосед, наш союзник по Союзному договору, но в последнее время доверие потеряно", — сказал Силуанов.

Он напомнил про "все эти растворители", санкционку, которая идет в Россию через Беларусь, подакцизные товары — "сигареты низких сортов", тоже нелегально попадающие на российский рынок из Беларуси.

Несколько лет назад российская сторона обвиняла Минск в реэкспорте нефтепродуктов, полученных из российской нефти, под видом растворителей и разбавителей. Россия поставляет нефть и нефтепродукты в Беларусь беспошлинно, но Минск был обязан перечислять пошлину от экспорта нефтепродуктов за пределы Таможенного союза в российский бюджет. Разбавители и растворители не входили в перечень продуктов, облагаемых пошлиной.

Больше всего нелегальных сигарет из Беларуси попадает в Россию, в годовом выражении физические объемы составляют около 5,5 млрд штук, а в приграничных регионах — в Брянской и Смоленской областях — доля таких сигарет составляет 21% в общем объеме продаж, писал в мае этого года портал "Белорусские новости" (Naviny.by).

Отношения должны быть равновыгодными, "мы не настолько братья, чтобы все наши субсидии [отдавать]", объяснил Силуанов. "У нас есть недоверие к работе вашей таможни. Пусть тогда наши таможенники работают вместе с вашими, наладим обмен данными", — предложил вице-премьер.

Спор вокруг нефти

Из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли, который предполагает обнуление экспортных пошлин к 2024 году и повышение внутреннего налогообложения, стоимость российской нефти для Беларуси увеличится. Минск оценивает свои потенциальные потери в $10 млрд в течение шести лет из-за налогового маневра в России и просит компенсацию.

"Наш налоговый маневр — это наше внутреннее дело. Если хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, давайте равновыгодную политику проводить", — сказал Силуанов.

По словам Силуанова, нефтегазовая субсидия белорусам оценивается в $2 млрд в год — "огромные деньги". "Мы бы хотели встречные шаги. Мы должны знать, за что такую субсидию должны давать нашему соседу", — сказал он. "Мы не бедствуем, конечно, но и, чтобы раздавать такие подарки, должны понимать, какие плюсы получим, если мы говорим о взаимности", — добавил министр.

В середине декабря он говорил, что Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний выплатить компенсации за налоговый маневр. "Россия предложила белорусской стороне обсуждать все вопросы экономического сотрудничества комплексно в русле наших совместных решений по исполнению Союзного договора 1999 года. К сожалению, многие положения этого договора в настоящий момент не выполняются", — сказал тогда Силуанов.

25 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Накануне встречи Лукашенко сказал, что Россию уже сложно называть "братским государством", потому что "в России это не воспринимается".

По расчетам директора Института международной экономики и финансов ВАВТ Александра Кнобеля, российский нефтегазовый трансферт Беларуси в форме скрытых субсидий в 2012–2017 годах составил не менее $30 млрд, то есть примерно 8% белорусского ВВП за этот период. Помимо этого, Белоруссия на конец 2017 года была должна России $7,3 млрд по межправительственным кредитам. В 2019 году Минск рассчитывает получить от Москвы $1 млрд на рефинансирование.