Телецентр "Останкино" подал в суд на "Первый канал" и компанию Ротенберга

Телецентр "Останкино" через суд потребовал взыскать с "Первого канала" и его основного поставщика контента "Красный квадрат" долги на 163 млн руб. и 63 млн руб. соответственно. Источники оценивают накопленную задолженность "Первого" и его подрядчиков перед телецентром в 1 млрд руб. Ситуация возникла из-за сокращения господдержки: в этом году "Первый канал" получил вдвое меньше субсидий, а расходов нес больше, сообщает "Коммерсант". Владельцем "Красного квадрата" является миллиардер и "друг Путина" Аркадий Ротенберг.

ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино"" 24 декабря подало два иска к "Первому каналу" - на 89,46 млн руб. и 73,96 млн рублей. Как сообщил представитель телецентра Денис Назаров, причиной иска стала задолженность канала и его субподрядчиков, которая достигла критического значения. Это ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только "Первого", но и более ста телекомпаний.

В картотеке суда в октябре-ноябре также зарегистрировано 11 исков от "Останкино" к главному подрядчику "Первого канала", группе "Красный квадрат" Аркадия Ротенберга. Их общая сумма - 62,74 млн руб.; в декабре суд удовлетворил крупнейший из исков на 39,9 млн руб. Источник, знакомый с претензиями, пояснил, что "Первый" имеет долги за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. По его словам, два иска телецентр подал по долгу за июль, "чтобы обозначить ситуацию", а общая задолженность "Первого" и его подрядчиков перед "Останкино" превышает миллиард рублей. Это подтверждает сотрудник одной из телестудий.

"Останкино" зарабатывает на сдаче в аренду мощностей для производства и трансляции программ, а также обеспечивает эфиры значимых политических событий, в том числе прямой линии с президентом, его пресс-конференций и новогоднего обращения, и другие крупные эфиры, например вручение "Оскара". Помимо "Первого" у "Останкино" еще три крупных заказчика: НТВ, "Матч ТВ" и "Общественное телевидение России" (ОТР), к которым претензий нет.

По данным источника на телерынке, "Красный квадрат" арендует в телецентре помещения под офисы, студии для съемок и заказывает технические услуги, но "Первый" платит ему "все хуже" и долг перед телецентром растет. Студия пытается компенсировать разрывы за счет проектов для других каналов, которые производит в том же "Останкино". В прошлом году, когда "Первый" получил разовую субсидию на производство контента, ситуацию удалось стабилизировать, но теперь долг растет опять.

"В этом году государство дало "Первому" меньше субсидий, а затрат стало больше: показ Олимпиады, ЧМ-2018, военно-морской парад в Петербурге и прямые эфиры перед выборами", - говорит источник среди подрядчиков канала. Впрочем, организацию показа военно-морского парада, которая оценивается в 537 млн руб. за последние два года, государство планирует компенсировать.

Ранее сообщалось, что "Первый канал" испытывает трудности с 2014 года, и для стабилизации финансового состояния ему требуется господдержка по 6,5 млрд руб. в 2018-2021 годах и по 5 млрд руб. в 2022-2025 годах. Согласно "СПАРК-Интерфакс", в 2017 году "Первый" получил около 8 млрд руб. субсидий (из них 5 млрд руб. - на распространение сигнала), а в 2018-м - 3,5 млрд руб. Для сравнения: холдинг ВГТРК получает в 2018 году около 25 млрд руб., ОТР - 1,5 млрд руб. ОТР при этом не транслирует рекламу, а субсидии ВГТРК идут на поддержку социально значимых дотационных активов.

Газета "Ведомости", которая также обратила внимание на иски "Останкино" к "Первому каналу", отмечает, что партнеры телеканала практически не судятся с ним из-за задержек выплат, опасаясь потерять крупного клиента. По данным издания, эти иски стали первыми судебными требованиями к "Первому каналу" вернуть долг по меньшей мере за последние пять лет.

Сообщается, что "Первый канал" копит долги перед "Останкино" с лета: задержки платежей были и раньше, но телеканал всегда гасил долги к концу года. Кроме того, у задолженности есть и объективные причины: рынок ТВ-рекламы в России уже не растет прежними темпами, аудитория крупнейших каналов постепенно сокращается и стареет, а расходы на создание контента в условиях жесткой конкуренции в эфирном ТВ почти не уменьшаются.