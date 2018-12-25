Ступени для храма российской армии отольют из трофейной техники вермахта

Ступени для строящегося в Подмосковье главного храма российской армии отольют из трофейной германской техники времен Второй мировой войны. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма", – сказал он.

Главный храм российской армии должен стать одним из крупнейших религиозных сооружений России. Его планируют построить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – к 2020 году.

Храм будет иметь пять куполов и пять престолов. Центральный престол заложат в честь Воскресения Христова. "Четыре престола посвящены небесным покровителям видов Вооруженных сил и родов войск: святому благоверному князю Александру Невскому – покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илии – покровителю ВКС и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному – покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре – покровительнице РВСН", – уточнил начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

Строить храм Вооруженных сил будут на народные пожертвования. "Финансирование главного храма ВС РФ также планируется осуществлять за счет добровольных пожертвований граждан, в том числе меценатов, военнослужащих РФ и всех заинтересованных организаций", – сказал начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.