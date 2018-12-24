Дочь королевы Виктории умерла с сигаретным долгом в 15 шиллингов

Четвертая дочь королевы Виктории принцесса Луиза (Луиза Великобританская, герцогиня Аргайл) после смерти осталась должна 15 шиллингов одной из лондонских табачных лавок, стало известно из архивных документов.

Принцесса скончалась в 1939 году в возрасте 91 года, так и не оплатив счет за сигареты, выставленный компанией R Lewis Limited, которая находилась по соседству с Букингемским дворцом.

Об этом стало известно из документов, обнародованных Национальным архивом Великобритании.

Историков изрядно удивило, что эта информация была опубликована, поскольку личные документы, как правило, хранятся запечатанными.

Принцесса Луиза была шестым ребенком и четвертой дочерью королевы Виктории и принца Альберта. Она была известна своим неординарным образом жизни. Ей удалось добиться признания в качестве художника.

Состояние принцессы

Согласно документам о налоге на наследство, принцесса Луиза оставила после смерти 239 тыс. 260 фунтов, 18 шиллингов и шесть пенсов, что в наше время было бы эквивалентно более 70 млн фунтов (около 89 млн долларов).

Но счет за сигареты на 15 шиллингов почему-то остался неоплаченным.

В то время на эти деньги можно было приобрести 300 пачек популярных тогда сигарет марок Players или Woodbines, но в документе не говорится, какие конкретно сигареты предпочитала принцесса.

Историк Люсинда Хоксли, изучающая биографию Луизы, рассказала, что принцесса была заядлой курильщицей. Но ей приходилось скрывать свое пристрастие от матери, которая ненавидела курение.

И лишь после восхождения на престол ее брата Эдуарда VII в 1901 году она начала курить открыто в отведенных для этого комнатах королевских дворцов.

Автор книги о королевских завещаниях Майкл Нэш сказал, что обнародованный документ дает уникальную возможность узнать некоторые подробности жизни принцессы в 1930-х годах.

Он отметил, что надеялся найти в документах упоминания знаменитого рубина Нгамаук, которым в свое время владели монархи Бирмы.

Этот драгоценный камень, по рассказам, был величиной с утиное яйцо и представлял огромную ценность. По словам Нэша, из него был сделан браслет для принцессы.

Среди обнародованных документов - подробный список драгоценностей принцессы, стоимость которых превышала 30 тыс. фунтов. Но крупный рубин там не упоминается.

"Четыре кочешка брюссельской капусты"

С жизнью принцессы Луизы были связаны и другие загадки, однако архивные документы не проясняют ситуацию.

Люсинда Хоксли считает, что у Луизы был внебрачный сын, которого усыновил сын гинеколога ее матери.

В документах об этом не говорится, однако в списке получателей наследства многие имена были вымараны.

Из обнародованных материалов также следует, что принцесса Луиза задолжала значительную сумму в 525 фунтов австралийскому врачу Родасу Шоу, принимавшему на Харли-стрит в Лондоне.

Шоу служил медиком в австралийской армии в Первой мировой войне, а в 1920-х годах увлекся идеей пищи из сои.

В газетном интервью в 1920-х годах он сказал, что "возможности этой новой еды из сои безграничны".

В документах не упоминается, какого рода медицинскую помощь Шоу оказывал принцессе.

Принцесса Луиза была известна своим энтузиазмом в вопросах здоровья и любовью к физическим упражнениям.

По словам Хоксли, дочь королевы Виктории всеми силами старалась сохранить свою стройную фигуру, чтобы не выглядеть "как домохозяйка" и не походить на свою мать.

"Принцесса Алиса, мать принца Филиппа (супруга королевы Елизаветы II), сказала, что однажды была на ужине с принцессой Луизой, за которым та съела всего лишь четыре кочешка брюссельской капусты", - рассказала историк.

Принцесса Луиза также была талантливой художницей и скульптором и дружила со многими известными авторами своего времени. Созданная ею статуя королевы Виктории до сих пор стоит в Кенсингтонском дворце.

В коллекции Луизы, согласно документам, хранились работы современников, образцы искусства прошлых эпох, а также ее собственные произведения и работы ее матери.

Она проживала в огромной квартире в Кенсингтонском дворце, которую сейчас занимают принц Уильям и его семья.