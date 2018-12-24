Матвиенко объяснила необходимость закона о суверенном Рунете

При обсуждении закона о суверенном интернете нужно учесть права человека, указала спикер Совфеда. По ее словам, принять закон необходимо, чтобы избежать паралича общественной жизни в случае отключения России от глобальной сети.

Принятие закона об автономном Рунете должно обезопасить Россию от кибератак и отключения от глобальной сети Интернет. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает "Интерфакс".

"Если по политическим соображениям отключат Россию от глобальной сети, от глобальной информации, вы понимаете последствия этого? Это парализует вообще жизнь общества, государства", — сказала Матвиенко.

Учитывая то, что сейчас происходит на международной арене, вы все это видите, мы должны обезопасить российскую часть интернета от возможных кибератак", — подчеркнула она.

Спикер Совфеда также подчеркнула, что считает "крайне важным" сделать так, чтобы при принятии закона не допустить нарушения прав и свобод человека. "И вот эта часть должна быть очень серьезно проанализирована в обществе", — указала она.

Сама Матвиенко, по ее словам, следит за реакцией на законы в интернете, несмотря на то что аккаунтов в соцсетях ​у нее нет. "Twitter-дипломатией не занимаюсь", — сказала она.

Ранее сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в соавторстве с депутатом Госдумы Андреем Луговым внесли законопроект о создании системы национального управления маршрутизацией трафика российского сегмента сети Интернет.

По замыслу законодателей новый закон должен гарантировать автономную работу Рунета, если по каким-либо причинам Россия будет отключена от корневых серверов, установленных в Европе и США.

Среди мер, предложенных сенаторами, — изменение маршрутизации трафика, который после принятия закона будет проходить только через внесенные в реестр точки обмена, а также установка интернет-провайдерами неких технических средств для противодействия угрозам. Эти устройства провайдерам будет бесплатно поставлять Роскомнадзор, который таким образом одновременно получит возможность самостоятельно блокировать запрещенные в России ресурсы (сейчас этим по указанию ведомства занимаются сами провайдеры).

Эксперты, опрошенные РБК, отмечали, что в документе, предложенном для обсуждения депутатам, множество неясностей. Документ, по мнению экспертов, наделяет Роскомнадзор чересчур большими полномочиями, а также не отвечает на вопрос, какое именно оборудование обязуют установить провайдеров.

Эксперты также отмечали, что положение о необходимости при маршрутизации трафика технически несостоятельно: протокол IP разработан таким образом, что передача данных осуществляется по оптимальному маршруту, а не так, как пожелает определенное ведомство.