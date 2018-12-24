Эксперты заявили о переломе в сознании россиян

Экономисты Михаил Дмитриев, Сергей Белановский и психологи Анастасия Никольская и Елена Черепанова подготовили новый доклад "Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?", который представят в понедельник, 24 декабря.

Исследование (есть у РБК) проводилось в продолжение весенних опросов, выявивших падение интереса россиян к внешней политике, рост недовольства по отношению к внутренней и спад надежд на помощь со стороны государства.

Как проводилось исследование

Эксперты сочетали методы качественной социологии и психологических тестов, сопоставляя эти данные с опросами Левада-центра. В октябре—ноябре 2018 года в рамках фокус-группы были опрошены респонденты в Москве, Владимире, Гусь-Хрустальном, Екатеринбурге, Красноярске, Саранске, поселке Ромоданово (Мордовия), Уфе. В Москве был проведен ряд фокус-групп с работниками бюджетной сферы — врачами, преподавателями вузов и работниками академических институтов РАН, а также смешанная фокус-группа из инженеров, работников ГИБДД и театральных работников.

Мир вместо скандалов

Предыдущие опросы, проведенные Дмитриевым и Белановским в апреле—мае, показывали, что россияне в массе своей поддерживали внешнюю политику страны, хотя отдельные критики говорили о том, что страна расходует слишком много средств на поддержку других государств и при помощи внешней политики отвлекает от внутренней повестки. Спустя полгода в высказываниях респондентов проявился запрос на миролюбивую внешнюю политику. "Шпионские скандалы, падающие ракеты, отдельные высказывания российских политиков, затянувшаяся война в Сирии" приводят к снижению поддержки внешней политики, указывается в докладе.

В майском исследовании респонденты еще не были пессимистичны в отношении будущего, но уже в октябрьских опросах большинство (68%) респондентов негативно настроены в этом смысле. Россия через пять лет видится им как слабеющая и отстающая в развитии от других стран, государство, чье население напугано и не имеет права голоса.

Предсказавшие "Болотную"

В марте 2011 года Михаил Дмитриев и Сергей Белановский, работавшие тогда в Центре стратегических разработок (ЦСР), представили доклад, в котором констатировали наступление глубокого политического кризиса, падение поддержки Владимира Путина, Дмитрия Медведева и «Единой России» и предсказали усиление недовольства политической системой. Менее чем через год в России начались массовые протесты, поводом для которых стали недостаточно честные и прозрачные выборы в Госдуму.

Самовыражение вместо выживания

В майском исследовании запрос на справедливость резко усилился и вытеснил ранее доминировавший запрос на сильного лидера. Апелляцию к дистрибутивной справедливости (более равномерное распределение доходов и активов) в октябре сменил запрос на процессуальную справедливость (равенство всех перед законом).

Для ре​спондентов всех фокус-групп физические потребности и забота государства менее важны, нежели потребность в уважении, свободе и лидерах, которые способны выразить эти ценности. Отдельные резкие высказывания чиновников по социальной тематике (заявления о возможности прожить на 3,5 тыс. в месяц, питаясь макаронами, и т.п.) вызывают все больше раздражения. В повышении пенсионного возраста респонденты негативно оценили кулуарность и внезапность решения.

94% респондентов заявили, что не полагаются больше на государство, а полагаются только на себя. ​63% респондентов готовы внести личный вклад в развитие страны, выражаемый по-разному — от готовности платить высокие налоги и участвовать в благотворительности до гражданской активности и просветительской деятельности. Согласно опросу Левада-центра, 60% респондентов ощущают свою ответственность и готовы прикладывать личные усилия, способствующие улучшению жизни страны.

Запрос на перемены

В майском исследовании говорилось об ослаблении надежд россиян, связанных с сильным лидером. В октябре аналитики фиксируют запрос на политических лидеров нового типа, которые должны уважительно относиться к людям, быть честными и демократичными, признавать свои ошибки, действовать в интересах народа. Эти качества ассоциируются с вышедшими на первый план у респондентов ценностями самовыражения.

Эти качества слабо пересекаются с позитивными и негативными качествами, по которым россияне оценивали Владимира Путина в июльском опросе Левада-центра - стабильность, уважение, личное обаяние, способность к компромиссу, жесткость, дальновидность, а расхождение в критериях — признак зарождения ценностных оснований для контрэлитных настроений, предупреждают исследователи.

Растет и запрос респондентов на перемены — важные для выхода страны из кризиса реформы, временно ухудшающие условия жизни, готовы поддержать до 76% респондентов. Россияне уже не требуют немедленных улучшений и ради конечного позитивного результата готовы ждать и терпеть лишения.

У респондентов практически отсутствует содержательное понимание необходимых изменений. Эксперты сравнивают массовое сознание с «пустым сосудом», ждущим новых лидеров, вызывающих доверие.

Ни в одной группе не прозвучало агрессивных высказываний в отношении власти, но нарастает готовность участвовать в общественных движениях. Запрос на уважение и свободу превалирует над остальными запросами, и поэтому борьба за уважение предполагается мирной и законной.

Негативизм в отношении власти больше не сопровождается запросом на популизм, признаками которого являются апеллирование к дистрибутивной справедливости и антимигрантские настроения.

Раздражение бюджетников

Отдельная глава исследования посвящена настроениям в фокус-группах сотрудников бюджетной сферы. В этой среде оказался наиболее высокий уровень напряженности.

Работники бюджетной сферы раздражены не из-за материальных проблем, а из-за нерациональной организации работы своей сферы. Например, из-за майского указа 2012 года по повышению зарплат руководство многих бюджетных организаций выводило за штат часть сотрудников, резко повышая нагрузку на остальных. Недовольны респонденты и валом бумажной отчетности из-за нарастающей бюрократизации, хронически низким качеством менеджмента, тем, что в управленческой вертикали личная преданность руководству подменяет профессионализм.

Три сценария

Эти тенденции, по мнению экспертов, говорят о выходе настроений российского общества из «статического состояния» посткрымского консенсуса. Эксперты приводят три возможных сценария дальнейших изменений массового сознания. Первый — это возврат к состоянию «консолидации вокруг флага», характерному для послекрымского периода. Такой сценарий произойдет при резком обострении международных конфликтов с российским участием.

Второй сценарий предполагает откат к настроениям контрэлитного популизма из-за негативных изменений в экономике.

Третий сценарий — закрепление новых ценностей в массовом сознании на длительное время. Такое развитие событий вероятно при сохранении статус-кво в экономике и внешнеполитической сфере (вялый экономический рост и отсутствие острых внешнеполитических конфликтов). В качестве примера реализации такого сценария эксперты приводят Иран. 80% граждан этой страны родились уже после исламской революции и не имеют личного опыта жизни при предыдущем режиме. В результате трудностей в экономике из-за западных санкций у молодых иранцев появилась усталость от перманентного кризиса и неодобрительное отношение к затратной экспансионистской внешней политике. На неблагоприятные социально-экономические условия молодежь реагирует формированием альтернативного светского и вестернизированного запроса.

При таком сценарии, чтобы ослабить растущий негативизм населения, эксперты предлагают изменить формат взаимодействия власти с населением. Это можно сделать, пока оно не проявляет агрессии по отношению к власти и настроено на конструктивный диалог.

Исследователи замечают, что этот сценарий идет в противофазе с преобладающей международной тенденцией прихода к власти популистов. В отличие от обществ многих развитых стран россияне не скатываются в популистскую архаику и «социальный инфантилизм» и демонстрируют возросшую социальную зрелость, ответственность за положение дел в стране.

Долгосрочный сдвиг

Политконсультант Дмитрий Фетисов в целом соглашается с результатами исследования. Усиление социального запроса на миролюбивую внешнюю политику он связывает в том числе с тем, что Кремль продемонстрировал успешный пример такой политики при проведении чемпионата мира по футболу, критическое отношение сотрудников бюджетной сферы к власти — с проведением пенсионной реформы. Но эти тренды могут поменяться в зависимости от действий Кремля, полагает эксперт.

Эти сдвиги в общественном сознании долгосрочны, уверен политолог Николай Миронов. Описанные в исследовании тенденции он связывает с экономической стагнацией после 2014 года. Политолог не верит в возврат к «консенсусу вокруг флага» даже при внешних конфликтах, если они не затронут территорию страны. Поэтому необходимы масштабные реформы в экономике и смягчение внешней политики, заключает Миронов.

Социолог Левада-центра Денис Волков также отмечает рост критичности респондентов к институтам власти и усталость граждан от активной помощи другим странам. В то же время Волков считает некорректной попытку проследить динамику в общественных настроениях на основе сравнения опросов фокус-групп, а не количественных исследований. Дмитрий Фетисов также указывает на недостаточную репрезентативность исследования, построенного на сравнении мнений различных фокус-групп.