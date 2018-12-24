Детей брянских чиновников свозили в Турцию за счет фонда помощи "детям с тяжелыми заболеваниями"

Брянские СМИ узнали, что детей сотрудников администрации и правоохранительных органов города Клинцы отправили на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда имени убитого российского посла Андрея Карлова.

По данным изданий, в марте 2018 года в турецкий город-побратим Демре отправили 50 детей, большей частью из которых были родственники администрации Клинцов. При этом поездка состоялась за счет Фонда помощи детям с тяжелыми заболевания, а также несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Согласно информации "Брянских новостей", для отбора в поездку учитывалось наличие у детей загранпаспорта или быстрая возможность его получить. Публично о конкурсе на поездку чиновники Клинцов не объявляли.

Местная прокуратура по итогам проверки обнаружила нарушения в отборе детей и принципе равного доступа граждан к оздоровлению. "Правовые акты, устанавливающие критерии и порядок отбора несовершеннолетних для поездок за границу, администрацией не принимались. По вышеуказанным причинам должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу", – сказано в ответе ведомства.

Глава Клинцов Олег Шкуратов и бывший заместитель мэра Людмила Лубская в комментарии для "Клинцы.Инфо" заявили, что "не видят" в этом никаких нарушений. Шкуратов рассказал, что в поездку отправили "отличников, победителей олимпиад, спортивных соревнований, юнармейцев". Заммэра, обращаясь к журналисту, сказала: "Дети работников администрации – это не дети города Клинцы?"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал ситуацию "недопустимой с моральной точки зрения" и пообещал проверить мэра Клинцов на профпригодность и наказать всех виноватых в произошедшем.

"Вот по главе администрации мы примем решение, что так поступать нельзя – свою дочку не нужно бы направлять. Мы сейчас посмотрим его дальнейшее использование в качестве главы", – сказал Богомаз.

Издание "Проект" также обнаружило, что организацией поездки занимался родственник пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Благотворительным фондом руководит Вадим Солоцинский, а соучредителем фонда является его брат Владимир. Он же брат второй жены Пескова и дядя его дочери Елизаветы.