Первый премьер, глава православной церкви. Кого уже нашли в рассекреченных архивах латвийского КГБ

В Латвии несколько дней назад была опубликована часть картотеки республиканского КГБ, в том числе личные данные агентов и людей, которые тем или иным образом сотрудничали с советскими спецслужбами.

В картотеке оказалось более 10,5 тысяч имен, и среди них исследователи уже нашли:

первого премьер-министра Латвии (2006-2007 годы) Ивара Годманиса (он проходит под кличкой "Пугулис"). Он также был министром финансов и выдвигался кандидатом на пост президента Латвии, но отозвал свою кандидатуру.

бывшего капитана сборной СССР по баскетболу Валдиса Валтерса.

бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эигимса.

бывшего самого богатого человека Латвии Александра Лавента (председателя совета директоров и крупнейшего акционера "Банка Балтия", который в 2002 году получил 9 лет тюрьмы за мошенничество).

главу Латвийской православной церкви митрополита Рижского Александра Кудряшова. В картотеке он проходит под кодовым именем "Читатель", а в карточке написано, что священник начал сотрудничать с КГБ еще в 1982 году сразу после получения сана.

В картотеке КГБ также есть карточка на имя другого видного деятеля Русской православной церкви – Ивана Миролюбова с псевдонимом "Анатолий". Эти данные совпадают с данными протоиерея, сотрудника Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, секретаря Синодальной комиссии по старообрядчеству и единоверию. Миролюбов родом из Риги.

Андрейс Эрмуйжа 20 лет ждал публикации документов из архивов КГБ. В 1949 году его вместе с семьей выслали в Сибирь. В Латвию он смог вернуться только в конце 1950-х. Мужчина работал в Академии наук, говорит, что для было страшным потрясением узнать, что агентами КГБ были некоторые его коллеги и родственники.

"Некоторых действительно заставили, другие хотели получить свою выгоду, например, поехать за границу, – рассуждает Эрмуйжа, член Общества репрессированных жителей Латвии. – Но мне важно знать, кто в итоге не предавал своих, кто поддерживал идею о свободной Латвии. Хотя в то время многие не верили в независимость".

Далеко не все люди, чьи имена есть в картотеке, были полноценными "агентами" спецслужб: не все из них передавали информацию КГБ, выполняли какие-то задания или "стучали", уверяет Арнолдс Бабрис, бывший сотрудник Латвийских спецслужб. Он имел доступ к архивам КГБ до публикации и был категорически против обнародования картотеки.