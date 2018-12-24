Трамп и Эрдоган договорились координировать уход США из Сирии

Президент Дональд Трамп заявил, что Турция уничтожит оставшихся боевиков "Исламского государства" в Сирии после того, как США выведут свои войска из этой страны.

В твите, опубликованном вечером в воскресенье, Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "решительно заверил" его, что он "искоренит то, что осталось от “Исламского государства” в Сирии".

"А это человек, который может сделать это, – добавил он. – Кроме того, Турция там “по соседству”. Наши войска возвращаются домой".

Ранее в воскресенье Трамп сообщил, что обсудил с Эрдоганом свой план вывода войск в ходе "длительного и продуктивного телефонного разговора".

Трамп не сообщил детали разговора, но написал в Твиттере, что он и турецкий лидер обсудили ситуацию с "Исламским государством", торговлю, а также "медленный и хорошо скоординированный вывод американских войск из этого района".

В администрации Эрдогана сообщили, что он и Трамп согласились "обеспечить координацию между военными, дипломатами и другими официальными лицами двух стран, чтобы избежать вакуума власти, который может возникнуть в результате злоупотреблений в связи с выводом и переходным периодом в Сирии".

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что Турция откладывает операцию против курдских сил в Сирии в связи с решением Трампа.

Трамп объявил о нанесении поражения "Исламскому государству", заявив, что теперь другие члены антиигиловской коалиции должны активизировать свои усилия и уничтожить оставшиеся очаги террористов.

Однако его решение об уходе из Сирии не встретило понимания у многих в Вашингтоне, в том числе у некоторых членов его собственной администрации.

Отставки министра обороны Джима Мэттиса и спецпосланника по международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" Бретта Макгерка, как минимум, частично связаны с Сирией.

Однако исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, выступая в программе "На этой неделе" на канале АВС, заявил, что Трамп не изменит своего решения.

"Президент с самого начала говорил, что не хочет, чтобы мы оставались в Сирии вечно, – сказал он. – Сейчас вы видите конечный результат двухлетней работы".

Отвечая на вопрос об отставке Мэттиса и Макгерка, Малвэни сказал, что нет ничего необычного в том, что члены кабинета подают в отставку "из-за такого рода разногласий".

Председатель комитета Сената по международным отношениям республиканец Боб Коркер заявил в воскресенье, что он был "потрясен" решением Трампа и назвал США "ненадежным" партнером.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он "глубоко сожалеет" о решении Трампа вывести войска из Сирии.

Тем временем, по словам очевидцев, турецкие войска начали скапливаться вблизи сирийского города Манбидж, контролируемого американскими войсками и их курдскими союзниками.

Представители турецких военных не сообщили, почему их войска направились к Манбиджу.

Однако Турция обвиняла США и курдов в несоблюдении соглашения об уходе из Манбиджа.

Турция считает поддерживаемые США курдские Отряды народной самообороны террористической организацией и обвиняет их в связях с Рабочей партией Курдистана, которая уже многие годы ведет борьбу за предоставление курдам большей автономии в Турции.