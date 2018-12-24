Шатдаун в США: признаков компромисса не наблюдается

Частичное закрытие правительства в США продлится, по меньшей мере, до четверга, а может затянуться и еще на несколько дней или даже недель. Президент Дональд Трамп твердо стоит на своем, требуя, чтобы Конгресс выделил средства на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы по-прежнему решительно отказываются это сделать.

"Единственный способ прекратить наркоторговлю, торговлю людьми и попадание криминальных элементов в нашу страну – это стена или барьер", – написал Трамп в воскресенье в своем "Твиттере".

"В полночь президент Трамп решил закрыть правительство из-за своих требований построить средневековую стену на границе, – написал в "Твиттере" сенатор-демократ Дик Дурбин. – Это бессмысленно и жестоко".

Это уже четвертый случай за последние пять лет, когда Конгресс и Белый дом не могут договориться о том, сколько средств выделить федеральному правительству и на какие нужды, и не успевают вовремя принять бюджет, что приводит к частичному закрытию федеральных учреждений.

В прошлую среду частичное закрытие правительства казалось маловероятным: находящийся под контролем республиканцев Сенат единогласно принял временный законопроект по финансированию. Белый дом первоначально дал понять, что поддерживает этот законопроект, предусматривающий дополнительные средства на укрепление пограничной безопасности, но не на строительство стены. Однако в конечном итоге Трамп отклонил законопроект, потребовав, чтобы Конгресс выделил 5,7 миллиарда долларов на строительство стены.

"У нашей великой страны должна быть пограничная безопасность… со стеной или заграждением, или как это ни назови", – заявил президент в видеообращении в пятницу.

Контролируемая республиканцами Палата представителей приняла законопроект по бюджету, не предусматривающий финансирование стены, однако эта версия не наберет достаточно голосов в Сенате, где демократы демонстрируют решительное сопротивление.

"Этот законопроект никогда не пройдет через Сенат. Ни сегодня, ни на следующей неделе, ни в следующем году, – подчеркнул лидер сенатских демократов Чак Шумер. – Поэтому, господин президент, президент Трамп: если вы хотите открыть правительство, вам нужно забыть о стене. Легко и просто".

Между тем республиканцы в большинстве своем поддержали требование Трампа.

"Казалось бы, такие задачи как обеспечение безопасности нашей родины, контроль над нашими границами и защита американского народа должны быть приоритетами для обеих партий… ключевой обязанностью правительства любой страны", – заявил лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

В субботу Макконнелл отпустил сенаторов на каникулы, и до 27 декабря никаких голосований в палате не планируется.

В прошлом демократы проявляли гибкость в вопросе о дополнительном финансировании пограничной безопасности, в том числе и стены, в рамках более масштабной договоренности по спорным иммиграционным проблемам.

Ранее в этом году демократы были готовы поддержать финансирование стены в обмен на защиту нелегальных иммигрантов, ввезенных в Америку в детском возрасте. Трамп первоначально приветствовал эту договоренность, но затем отказался от нее.

В 2013 году Сенат принял двухпартийный законопроект о значительном увеличении финансирования пограничной безопасности в рамках комплексной реформы иммиграционного законодательства, однако Палата представителей, находившаяся под контролем республиканцев, эту инициативу рассматривать отказалась.

Теперь Трамп требует выделить деньги на стену, но пока ничего не предлагает демократам взамен. В воскресенье в Белом доме намекнули, что ситуация может измениться.

"Президент очень четко дал понять, что готов обсуждать более широкое решение иммиграционного вопроса", – заявил и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни в интервью ABC.

На протяжении всей предвыборной кампании 2016 года Трамп неоднократно обещал, что Мексика покроет расходы на строительство стены. Теперь же Белый дом утверждает, что Мексика вносит косвенный вклад за счет экономических выгод, которые получили американцы благодаря обновлению торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой.

Демократы неоднократно напоминали Трампу о его обещании.

"Мы дошли до этого момента, потому что президент Трамп в течение двух недель закатывал деструктивную истерику, требуя, чтобы американские налогоплательщики раскошелились на дорогую и неэффективную стену на границе, за которую, как обещал президент, должна была заплатить Мексика", – сказал Шумер.