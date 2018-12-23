Президент Франции обещает манифестантам-погромщикам "жесткий ответ"

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что правительство страны примет жесткие меры в отношении тех лиц, которые устраивали погромы во время манифестаций "желтых жилетов". Такое заявление он сделал вечером в субботу телеканалу BFM в ходе своего визита в Чад, передает ТАСС.

"Я внимательно следил в течение всего дня за происходившим в стране и меня об этом информировал министр внутренних дел. Совершенно очевидно, что французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей", - сказал Макрон.

"Франции сейчас необходимо, чтобы воцарился порядок и согласие. Страна нуждается в общем согласии, единстве, совместном продвижении к важным коллективным целям. Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия", - подчеркнул президент.

В субботу, напомним, число граждан, задержанных в ходе протестных мероприятий, организованных движением "Желтые жилеты" во Франции, возросло до 220. За все время протестов погибло 10 человек.

Президент Франции находится с субботы с двухдневным визитом в Чаде, где он посетил в Нджамене военную базу, на территории которой расположен главный штаб французских частей, принимающих участие в региональной антитеррористической операции.

Вместе с 1 тыс. военнослужащих Макрон отпраздновал приближение Рождества - традиция таких визитов главы государства, министра обороны или начальника главного штаба в войска, задействованные во внешних операциях, существует со времен президента Жака Ширака.

Как и в прежние годы, рождественское угощение для солдат и офицеров было приготовлено шеф-поваром Елисейского дворца, которым в настоящее время является Гийом Гомез. Две тонны деликатесов были доставлены в Чад на самолете. На вечерний ужин с президентом военные получили закуски с фуа-гра и другими паштетами, блюдо из дичи со сморчками, сыры, пили вино и шампанское, а к кофе каждый участник банкета получил коробку шоколадных конфет. Меню в точности повторяло то, что подавалось в прошлом году французским военным на торжественном ужине на базе в городе Ниамей (Нигер).

В воскресенье Макрон продолжит свой визит в Чад - предстоят его переговоры с президентом страны Идриссом Деби Итно.