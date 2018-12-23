Трамп поменял мнение об успехах США в Сирии

Ранее президент США объявил о "полной победе" над ИГ в Сирии. После критики в свой адрес Трамп написал, что ИГ побеждена "в значительной степени".

После критики в свой адрес, прозвучавшей вслед за объявленным выводом американских войск из Сирии, президент США Дональд Трамп изменил формулировку относительно террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). В субботу, 22 декабря, Трамп написал в своем твиттере, что ИГ "в значительной степени побеждена", а другие страны в регионе, включая Турцию, смогут "легко" справиться с "остатками" группировки.

Ранее Трамп объявил, что ИГ в Сирии полностью побеждена, в связи с чем американские солдаты могут покинуть ближневосточную страну. Решение Трампа вывести из Сирии полностью военный контингент, насчитывающий 2000 солдат, вызвало критику в международном сообществе. Эксперты считают, что Трамп принял это решение вопреки рекомендациям влиятельных членов своего кабинета, и указывают на возможные серьезные последствия для безопасности в регионе.

Днем ранее, 21 декабря, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил о своей отставке из-за разногласий с Дональдом Трампом. Помимо этого, об уходе со своей должности сообщил специальный посол США, ответственный за взаимодействие с другими странами по вопросам борьбы с ИГ Бретт Макгёрк.