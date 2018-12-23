На Индонезию обрушилось "вулканическое" цунами, более 160 погибших

По последним данным, 168 человек погибли в результате цунами, обрушившегося на населенные пункты на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива.

Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что еще 745 человек получили ранения, 30 числятся пропавшими без вести, передает Франс пресс. Повреждены сотни домов.

Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Анак-Кракатау.

На кадрах, размещенных представителем агентства по борьбе со стихийными бедствиями, видны последствия цунами - затопленные улицы и перевернутые машины.

Зондский пролив разделяет острова Яву и Суматру и соединяет Индийский океан с Яванским морем Тихого океана.

Спасатели сейчас проверяют версию о том, что причиной цунами могло стать извержение Анак-Кракатау.

Вулкан Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау") проявлял особую активность с июня 2018 года, время от времени выбрасывая в атмосферу огромные столбы пепла, а иногда и так называемые вулканические бомбы - комки лавы, вылетающие из жерла вулкана при извержении.

Анак-Кракатау возник в 1928 году в кальдере Кракатау - вулканического острова, который исчез после громадного извержения в 1883 году.

Изначально Анак-Кракатау был подводным вулканом, но постоянные извержения лавы привели к возникновению нового острова, достигающего 300 метров над уровнем моря.

Анак-Кракатау с самого начала своего возникновения отличался повышенной вулканической активностью - извержения происходили раз в два или три года.

Когда произошло извержение изначального Кракатау 27 августа 1883 года, столб пепла достигал 20 километров, а звуки извержения были слышны от Австралии до Маврикия, в 45 тыс. километров от острова.

Тогда вся соседняя местность оставалась во тьме больше двух суток, а погодные условия по всему миру изменились на ближайшие несколько лет.

В сентябре этого года в результате мощного землетрясения на острове Сулавеси (относится к Большим Зондским островам, 11-й по величине в мире) погибли больше 2 тысяч человек.

Цунами тогда ударило по городу Палу. Оно обрушилось на город почти сразу после того, как местные власти отозвали предупреждение об угрозе.

В декабре 2004 года в результате мощного землетрясения в Индийском океане погибли около 228 тысяч человек в 14 странах, включая Индонезию.

В Индонезии часто происходят землетрясения, Анак-Кракатау входит в число вулканов, расположенных на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце - это зона с интенсивной вулканической и сейсмической активностью.

Извержение Анак-Кракатау началось в конце сентября.