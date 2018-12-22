Экспертам WADA не позволили извлечь данные из московской лаборатории

Российские власти потребовали, чтобы делегация WADA использовала для извлечения данных московской антидопинговой лаборатории сертифицированное в РФ оборудование.

Делегация экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) получила доступ в московскую антидопинговую лабораторию, но не смогла извлечь и вывезти ее данные из РФ. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщается на сайте WADA.

"Делегация не смогла завершить свою миссию в установленные сроки из-за поднятого властями РФ вопроса о том, что оборудование для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством", - сказано в пресс-релизе. В заявлении WADA подчеркивается, что этот вопрос не поднимался российской стороной на предыдущих встречах.

Эксперты WADA подготовят отчет, от которого зависит, будет ли подтверждено решение о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Заседание специального комитета по данному вопросу пройдет 14-15 января 2019 года.

Доступ к пробам - условие восстановления РУСАДА

В сентябре нынешнего года WADA восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. РУСАДА, однако, должно выполнить ряд условий, одним из которых является доступ WADA к московской антидопинговой лаборатории, а также к ее информационной системе и допинг-пробам, опечатанным с 2015 года.

В 2014 году канадский юрист Ричард Макларен был назначен агентством WADA главой независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте. В своем докладе Макларен возложил вину за ситуацию с допингом в том числе на ряд российских государственных органов.