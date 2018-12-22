США выделят ВМС Украины 10 млн долларов после керченского конфликта

Вашингтон выделит Киеву дополнительые 10 млн долларов на укрепление военно-морских сил в связи с конфликтом в Керченском проливе, заявили в Госдепе США.

США выделят Украине дополнительные 10 млн долларов на укрепление потенциала военно-морских сил после инцидента в Керченском проливе. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщается на сайте Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты призывают Россию незамедлительно вернуть Украине задержанные суда и арестованных украинских моряков, держать Керченский пролив и Азовское море открытыми для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды", - говорится в заявлении. В Госдепе также отметили, что Великобритания и Литва тоже намерены увеличить свою помощь Киеву в сфере безопасности.

Керченский конфликт

25 ноября российский спецназ захватил в Черном море на подходе к Керченскому проливу два украинских катера и буксир. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины. Позднее экипажи украинских судов были арестованы. По версии российской стороны, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу. Киев отрицает обвинения. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.