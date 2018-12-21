США могут значительно сократить военный контингент в Афганистане

Президент США Дональд Трамп принял решение вывести из Афганистана существенную часть дислоцированных там войск. Предположительно, численность американских военных сократится вдвое.

Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Афганистана существенную часть дислоцированных там войск. "Такое решение принято. Вывод войск будет значительным", - сообщает агентство AFP в ночь на пятницу, 21 декабря, со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

В настоящее время в Афганистане дислоцировано около 14 тысяч американских военных. По данным издания Wall Street Journal, речь может идти о выводе более чем 7 тысяч военнослужащих.

Только накануне стало известно, что действующий министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о своей отставке в связи с возникшими разногласиями между ним и президентом Трампом.

Ранее, 19 декабря, глава Белого дома одобрил вывод около 2 тысяч американских военных из Сирии. Это решение вызвало критику со стороны некоторых членов Сената США.

Трамп меняет стратегию

Между тем, в сентябре стало известно, что вооруженные силы США перестраивают тактику своих действий в Афганистане в связи с серьезными потерями, которые наносит афганской армии радикальное исламское движение "Талибан". Ежемесячно от рук боевиков-талибов гибнут сотни афганских военнослужащих и полицейских. "Но они продолжают сражаться, и мы перестраиваем свою тактику. Мы оказываем им более значительную поддержку в определенных сферах", - заявил тогда глава Пентагона. Подробностей он не назвал.

Летом 2017 года Трамп обнародовал новую на тот момент стратегию США по Афганистану: увеличить американский контингент, побудить союзников Вашингтона также вновь нарастить там свое присутствие и вести в Афганистане войну до победы во имя уничтожения террористов. После этого численность войск США в Афганистане была повышена с 11 до 14 тысяч.