Роскомнадзор проверит BBC World News в ответ на действия против RT

Роскомнадзор заявил о начале проверки канала BBC World News в ответ на вынесение британским Ofcom решения о нарушении правил вещания каналом "Russia Today". Как говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс", проверка на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству будет проводиться в том числе и в отношении интернет-ресурсов BBC.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил агентству, что "очевидно, что проверка уже началась". Он воздержался от дальнейших комментариев, в том числе не сказал, сколько времени займет проверка. "Как только она завершится, мы об этом сообщим", - отметил он.

Напомним, еще в марте российские власти пригрозили, что создадут невыносимые условия работы для британских журналистов в России, если Лондон решится прекратить работу телеканала RT (Russia Today) на территории Великобритании. Это средство массовой информации считают каналом российской пропаганды.

"Что касается журналистов... Сразу могу сказать: ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они (британские власти. - Прим. NEWSru.com) закроют Russia Today", - говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне, 20 декабря, британский медиарегулятор Ofcom объявил, что увидел в действиях телеканала RT нарушения правил беспристрастности в передачах, которые телеканал транслировал с 17 марта по 26 апреля после событий с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также нарушения обнаружены в передачах, посвященных конфликту в Сирии.

Против телеканала могут применить ряд мер, в том числе штраф в размере 250 тысяч фунтов стерлингов (21,3 млн рублей) или отзыв лицензии. В свою очередь в пресс-службе телеканала сообщили, что "регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей". "Сейчас мы изучаем выводы, которые представил регулятор, и примем решение о дальнейших шагах в ближайшее время", - говорится в сообщении на сайте RT.

По мнению телеканала, Ofcom не до конца учел аргументы, приведенные RT в ходе расследований. Там добавили, что крайне разочарованы выводами британского регулятора, "большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей".

За судьбой RT внимательно следят в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зачитал в четверг сообщение о нарушениях RT в ходе проходившей в Москве большой пресс-конференции Владимира Путина.

Днем ранее Песков пожаловался на то, что Россия якобы сама все чаще страдает от западной пропаганды. По его словам, Западу выгодно демонизировать президента РФ Владимира Путина, и не только его. "Мы знаем, что во многих странах мира и популярность России, и популярность Путина достаточно высока, - заметил Песков. - Причем это - не популярность в коридорах власти, а популярность у простого народа. Действительно, это неоспоримый факт и все мы, будучи в командировках, в ходе каких-то поездок неоднократно сталкивались с проявлениями народной любви к Путину. Это не секрет".