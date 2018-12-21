В шахте работали 23 шахтера, в том числе 22 поляка.
Трое пострадавших находятся в больнице, в том числе один в критическом состоянии, семь шахтеров получили легкие ранения и им оказали помощь на месте.
Взрыв произошел 20 декабря после 17.00, на глубине более 800 метров.
К 40 чешских спасателей присоединились две команды польских коллег. Они прибыли ночью и сразу же приступили к работе.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и его чешский коллега Андрей Бабиш направляются на место трагедии.
Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнование семьям жертв трагедии.