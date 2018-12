"За время работы Джима был достигнут огромный прогресс, особенно в сфере закупок новых вооружений... Генерал Мэттис оказал мне большую помощь в работе с нашими союзниками и другими странами...", – написал Трамп. По его словам, он вскоре назовет имя нового главы Пентагона.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018