"За время работы Джима был достигнут огромный прогресс, особенно в сфере закупок новых вооружений... Генерал Мэттис оказал мне большую помощь в работе с нашими союзниками и другими странами...", – написал Трамп. По его словам, он вскоре назовет имя нового главы Пентагона.

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Отставка Мэттиса не стала неожиданностью: о его скором уходе заговорили на этой неделе, когда Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии. Президент сделал это заявление, несмотря на многочисленные возражения со стороны руководителей Пентагона и союзных стран.

Сразу после заявления Трампа об отставке генерала, Мэттис опубликовал официальное заявление об уходе. Он выразил надежду, что на пост министра обороны назначат человека, полностью разделяющего взгляды президента на оборонную политику страны.

Первые сообщения о возможной отставке Мэттиса появились в октябре, когда в интервью CBS Трамп заявил, что глава Пентагона "немного демократ" и предположил, что Мэттис может вскоре покинуть свой пост.