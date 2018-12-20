Британский регулятор Ofcom: программы телеканала RT не были объективными

Британский регулятор Ofcom нашел нарушения в работе российского телеканала RT (Russia Today) и рассматривает возможные штрафные меры, говорится в бюллетене регулятора, опубликованном 20 декабря.

Ofcom изучил 10 выпусков программ на RT, в трех из них регулятор нарушений не нашел. В бюллетене опубликованы подробные разборы каждого из возможных нарушений с пересказом выпуска, ответом RT и выводом регулятора.

Всего в работе RT нашли семь нарушений в выпусках новостей и общественно-политических программ. По мнению Ofcom, российский телеканал нарушил принцип непредвзятости.

Все найденные нарушения относятся к периоду с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

"Семь нарушений говорят о серьезном несоответствии нашим правилам вещания. Мы сообщили RT о том, что мы рассматриваем предусмотренные законом штрафные меры… В распоряжении Ofcom есть несколько вариантов возможных санкций. Любая штрафная мера, которую мы введем, будет пропорциональна и справедлива [найденным нарушениям]", - говорится в сообщении регулятора.

Решение о штрафных мерах будет вынесено после того, как Ofcom изучит ответ российского телеканала.

Реакция RT

"RT крайне расстроено решением Ofcom по результам проведенных расследований, большая часть которых была инициирована самим регулятором, а не зрителями. Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами, установленными британским регулятором, и все время стараемся соответствовать им. Ofcom, вероятно, не совсем принял во внимание аргументы, которые мы предоставили во время расследования. Регулятор не уделяет достаточного внимания правам канала RT и его зрителям", - говорится в заявлении пресс-службы телеканала.

Как отмечают в Ofcom, поводом для поиска возможных нарушений стали жалобы зрителей и собственный мониторинг, который проводит регулятор.

Одно из нарушений Ofcom нашел в общественно-политической программе Sputnik. Проверка проводилась в связи с поступившей жалобой (кто именно пожаловался на содержание программы, регулятор не уточняет).

В ходе программы ведущие Джордж Гэллоуэй и Гаятри Пертиви обсуждали отравление в Солсбери с Александром Некрасовым, который был представлен как "бывший советник Кремля и российского правительства". Гость ток-шоу называет покушение на Скрипалей "плохо спланированной провокацией", призванной отвлечь британцев от внутриполитических проблем.

Как отмечает регулятор, у ведущего и гостя программы сильно совпадала точка зрения. Их диалог сводился к подрыву официальной позиции британского правительства, которая в программе была обозначена в ограниченном виде.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в парке в Солсбери 4 марта 2018 года.

Расследование показало, что экс-полковника ГРУ отравили боевым отравляющим веществом "Новичок". Британская полиция пришла к выводу, что Скрипаля пытались отравить сотрудники российских спецслужб.

Несмотря на высокую токсичность вещества, Сергея и Юлию Скрипаль удалось спасти.