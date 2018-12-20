Путин подвёл итоги: "пусть потом не пищат", "русофобы", "штаб управления миром"

В полдень в четверг, 20 декабря, в Центре международной торговли (ЦМТ) началась ежегодная, уже 14-я по счету, большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства немного запоздал и вошел под аплодисменты в зал в 12:08. Всего мероприятие продолжалось 3 часа 43 минуты. За это время Путин ответил на более чем 50 вопросов.

Накануне в резиденции главы государства до глубокой ночи не гас свет - Путин работал с документами: учил цифры, запоминал факты, сравнивал таблицы, изучал огромный массив информации, который ему заготовили министры, руководители ведомств и экспертных подразделений администрации президента.

Все это ему надо было запомнить или освежить в памяти, т.к. во время общения с прессой Путин не пользуется справочными материалами. Эту привычку, оперировать большим объемом информации и многое запоминать, Путин выработал давно, и еще когда работал в КГБ, его коллеги отмечали, что у него хорошая память.

Кстати, сегодня воспоминания о прошлой деятельности президента в органах вовсе не лишние - 20 декабря в России отмечается День сотрудников органов безопасности, который всегда неофициально именовался как "День чекиста". После большой пресс-конференции глава государства, как всегда, посетит торжественный вечер, посвященный этой дате.

На мероприятие в ЦМТ аккредитовалось рекордное количество журналистов - более 1700 человек. Собирались они в зале заранее и операция "Задать вопрос президенту" развернулась задолго до полудня. Так как организаторы обратились к прессе с просьбой не приносить с собой большие плакаты, то для привлечения внимания президента в ход пошли оригинальные прически, национальные костюмы, костюмы Снегурочки... Многие взяли с собой неожиданные атрибуты - хоккейный шлем и даже бубен (правда охрана не разрешила пронести его в зал). В зале были журналистки в папахе и в боксерских перчатках.

Начал Путин традиционно с подведения некоторых экономических итогов года, которые в цифрах оказались весьма благополучны. Расшифровка общения Путина со СМИ выложена на сайте президента РФ с некоторой правкой слов, произнесенных им в прямом эфире.

Прямую трансляцию пресс-конференции вели телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Синхронный перевод осуществлялся на английский, французский и немецкий языки.

Традиционные экономические итоги: почти все у нас положительно

Традиционно пресс-конференция началась с экономических показателей. Как заявил президент РФ в самом начале мероприятия, перед тем как ему начали задавать вопросы, ВВП России вырос за год на 1,7 процента.

Растет и реальный уровень зарплат. Сохраняется приемлемая инфляция. По итогам 2018 года она хотя и превысит целевой уровень в 4%, но составит всего около 4,1-4,2%.

Сокращается и безработица, показатель которой побил исторический минимум. Безработица в стране по итогам 2018 года снизилась до 4,8%.

Продолжительность жизни в РФ в 2018 году выросла до 72,9 года против 72,7 года в прошлом году.

Профицит бюджета РФ в 2018 году составит 2,1% ВВП.

Обрабатывающие отрасли выросли на 3,2 процента. Зафиксирован рост реальных доходов населения - 0,5 процента.

Растет и фонд национального благосостояния. Средний годовой размер пенсии в этом году 14163 рубля.

Стране нужен прорыв, прыжок в новый технологический уклад

Далее Путин подчеркнул, что России нужен прорыв, прыжок в новый технологический уклад. А для этого необходимы ресурсы, и правительство с администрацией занимаются их поисками.

"Без постановки целей невозможно добиться конечного результата, поэтому было создано 12 нацпроектов - в сфере науки, здравоохранения, образования...", - напомнил президент, отметив, что без человеческого капитала такой прорыв невозможен.

Он добавил, что упор делается и на экономику, а также на технологии.

Главы регионов, заявляющие, что выполнить поставленные в нацпроектах цели невозможно, должны "освободить свое место" для тех, кто с этой задачей справится, заявил президент. "Некоторые говорят: "Это невозможно". Но это говорят те, кто должен добиться результата. Пусть они так не думают, пусть работают над исполнением, а если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, кто полны оптимизма", - сказал Путин.

Отвечая на вопрос, а не стагнирует ли экономика РФ, Путин заявил, что правительство в своих прогнозах не опирается на "механические" подсчеты.

И уже с 2021 года правительство планирует рост - 3 процента. Колебания возможны, но самое главное - войти в другую лигу экономик, сказал Путин. Тут президент в очередной раз заявил, что Россия должна стать пятой экономикой в мире, но не уточнил, когда.

Путин доволен тем, что делает правительство Медведева

Путин заявил, что он доволен правительством, возглавляемым Дмитрием Медведевым.

"В целом, да", - сказал президент на пресс-конференции, отвечая на вопрос, доволен ли он командой под предводительством нынешнего премьера.

По словам главы государства, профицит бюджета в 2,1% ВВП является хорошим показателем работы правительства.

Да, НДС вырастет, но в других странах он гораздо больше

Отвечая на вопрос о том, не слишком ли большая фискальная нагрузка на россиян, и как это соотносится с политикой правительства, которое повышает НДС, тарифы ЖКХ и вводит налог на самозанятость, Путин сказал, что во многих странах НДС достигает 20%.

А в России этот налог постоянно понижали, а теперь пришло время повысить снова. Он пояснил, что изменение ставки НДС необходимо, в том числе, для снижения нефтегазового дефицита бюджета. Он сообщил, что во время последних экономических кризисов Россия вынуждена была тратить нефтедоллары. В результате этого вырос нефтегазовый дефицит. Но его удалось сократить до 6,6 процента.

Что касается НДС, то, как заявил Путин, для многих товаров будут действовать льготы. Эффективная же ставка будет меньше. "ЦБ предпринимает решения для того, чтобы избежать роста инфляции", - заверил глава государства.

Будет ли глобальная война? Опасность есть, но здравого смысла должно хватить

Отвечая на вопрос об опасениях нового глобального военного конфликта, глобальной ядерной катастрофы, будет ли война, и может ли президент успокоить граждан РФ, Путин отметил, что в последние годы в мире нарастает тенденция недооценки опасности ядерной войны.

Опасность подобного сценария в мире затушевывается, а ведь это может привести к гибели цивилизации и даже планеты, указал он.

Ныне в мире существует тенденция понижения порога применения ядерного оружия. На Западе даже фигурирует идея использования ядерного оружия с малым зарядом, однако применение таких вооружений может привести к глобальной катастрофе, подчеркнул лидер РФ.

"Мы наблюдаем развал международной системы сдерживания вооружений", - заявил Путин, напомнив о выходе США из договора по ПРО, после чего Москве и пришлось модернизировать свои вооружения. Теперь же США выходят из ДРСМД.

"Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайности", - сказал Путин.

Об инциденте в Керченском проливе: Киев разочарован, что никто не погиб

Следующий вопрос к президенту касался недавней провокации в Керченском проливе.

"Инцидент в Черном море был провокацией, - подчеркнул Путин. - Провокации всегда плохи, рассчитаны на обострение ситуации, понятно, у них выборы, надо поднять рейтинги действующей власти. Это во вред интересам народа. Рейтинг Петра Алексеевича (Порошенко) подрос: с пятого он переместился на второй. Он свою задачу выполнил за счет интересов страны".

Он отметил, что киевская власть была разочарована тем, что в этой провокации никто не погиб.

Украинских военнослужащих отправили к российским границам как раз с расчетом на то, что они погибнут, заявил президент.

Что касается вопроса об обмене украинских моряков, то о нем можно будет говорить только после завершения уголовного расследования данного инцидента.

Какой Путин видит молодежь? С оружием в руках бьющейся насмерть с врагами

Отвечая на вопрос о провокации власти ненужных конфликтов с участием молодого поколения, о разгоне рэп-концертов, о запрете на участие молодежи в митингах, президент России заявил, что молодежь - это опора сегодняшнего дня и будущего России.

Но молодежь есть разная. И президент привел пример того, как выглядит настоящая молодежь. По его мнению, это молодые десантники с оружием в руках, бьющиеся насмерть с полчищами боевиков. "Из нескольких десятков их осталось только шесть, против двух тысяч боевиков", - сказал президент, имея ввиду подвиг 90 псковских десантников, которые в 2000 году вступили в бой с 2,5 тысячами чеченских террористов под Улус-Кертом.

Кроме молодых военных, есть в России много молодых волонтеров и людей, которые занимаются поисковой деятельностью. "Это опора сегодняшнего дня и будущего России", - сказал Путин, добавив, что "есть и талантливые музыканты".

Он осудил пропаганду наркотиков в песнях рэп-исполнителей. "Мы что, хотим деградировать?" - спросил он. Поощрять это ни в коем случае нельзя. Другое дело, что и противодействовать этому надо по-другому. Поэтому он считает излишним задержания рэперов и запреты концертов, так как такие конфликты приводят к обратным результатам.

"Правда, как ничего хорошего нет и в том, что, как Вы сказали, они там поют с матерком - и пусть поют", - заметил Путин.

Однако "искусство существует не для того, чтобы потакать низменным ценностям", сказал Путин.

Что касается контроля государства за соцсетями, то, по словам Путина, если есть ответственность за содеянное вне интернета, то она должна быть и в интернете.

О Донбассе: силой там ничего не решить, хороших отношений с Украиной не будет, пока там у власти русофобы

Попытки решить политические проблемы Донбасса силой обречены на провал, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента украинского агентства УНИАН, сколько денег тратит Россия на Донбасс, к людям которого относится как к рабам.

"Попытки решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это со стороны украинской власти на протяжении нескольких лет, и это происходит до сих пор, обречены на провал. Это надо понять", - сказал Путин.

Мало того, пока в Киеве у власти находятся русофобы, нормализации отношений с Украиной не будет. И отношения двух стран не улучшится, независимо от того, кто у власти в Кремле.

"Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интерес их собственного народа, такая ненормальная ситуация будет продолжаться, вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле", - сказал Путин.

Но он подчеркнул, что Россия заинтересована в мире и процветании на Украине, так как эта страна остается одним из крупнейших экономических партнеров РФ, торговый оборот в этом году вырос по сравнению с 2017 годом. "Это не странно, потому что это естественные связи, и эти естественные связи когда-нибудь дадут о себе знать", - добавил он.

Президент также отметил, что Россия и дальше оказывать гуманитарную и другую помощь людям, проживающим в Донбассе. "Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. Но только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем это делать дальше", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что блокаду между Донбассом и остальной частью Украины установила не Россия, а украинские власти. "Это они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут, причем мирные", - добавил президент.

О Бутиной: никаких заданий Кремля она не выполняла

Арестованная в США россиянка Мария Бутина никаких задач российского государства не исполняла, что бы она там ни говорила, заявил президент России Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции.

Поэтому для обвинений в адрес Бутиной в США нет никаких оснований. "То, что там эту Бутину заставляют в чем-то признаться, я не понимаю, в чем там она может признаться, потому что никаких заданий государственных органов России не исполняла. Это я вам могу ответственно заявить, чего бы там она ни говорила даже сама под влиянием угроз отсидки 12-15 лет", - сказал Путин.

Сейчас Бутина и ее адвокат борются за то, чтобы она смогла выйти из тюрьмы. "Я не понимаю, за что ее засадили. Просто нет оснований", - добавил Путин.

По его словам, эта ситуация привела к тому, что теперь всем сторонам надо "как-то спасти лицо и выйти из этой ситуации". "Прежде всего, конечно, я говорю об американской юстиции. Но чем закончится - посмотрим. Нам не безразлично, мы будем за этим следить, отслеживать и соответствующим образом оказывать поддержку", - заверил Путин.

Говоря же в целом о задержании в Соединенных Штатах иностранных граждан, Путин сказал, что Москва не будет действовать по принципу "око за око" для последующего обмена.

Да, нам небезразлична судьба наших граждан, заявил глава государства, но "хватать ни в чем неповинных людей мы не будем", чтобы потом их "на кого-то менять".

О деле Скрипалей: даже комментировать нечего - русофобия и двойные стандарты

По поводу так называемого дела Скрипалей (покушения в британском городе Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с последующим разоблачением в этом агентов ГРУ) президент России Владимир Путин заявил, что тут даже комментировать нечего - Скрипаль жив, но шумиха не утихает, а против РФ вводятся все новые и новые санкции.

Таким образом, дело Скрипалей является лишь поводом для атаки на Москву, считает Путин. Это стало поводом, чтобы помешать развитию России. "Не было бы Скрипалей, придумали бы что-то еще", - сказал он.

Запад вообще использует "политизированную русофобию" для сдерживания России как возможного конкурента на мировой арене, считает Путин. "Вот это политизированный русофобский подход, это просто повод для того, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Ничего другого не придумал, для меня это очевидно. А цель только одна - сдержать развитие России как возможного конкурента. Вот и все, других целей я не вижу", - цитирует президента агентство ТАСС.

А в то же самое время саудовский журналист Джамаль Хашогги мертв, но никаких санкций никто не вводит, напомнил президент РФ, отметив политику двойных стандартов Запада.

Путин считает, что экономика РФ адаптировалась к санкциям, есть даже плюсы

Президент России считает, что российская экономика давно адаптировалась к международным санкциям.

Россия вообще почти всю свою историю живет под санкциями, а связано это с ростом могущества страны, уверен Путин.

Тут он вновь подчеркнул, что санкции являются не логичной ограничительной мерой, а лишь дополнительным способом сдерживания России, отмечает РИА "Новости".

Путин сообщил данные Минфина США, где считают, что падение на 2,5% в 2015 году ВВП России было связано более чем на треть именно с международными санкциями. Но по его словам, это не так - "даже трети там нет".

При этом сам Запад потерял российский рынок, на Западе упало количество рабочих мест. А в России безработица всего 4,8 процента, тогда как в странах ЕС, к примеру, в Испании, безработица 15%.

Мало того, от санкций в России появились и плюсы, так как ограничения заставили россиян включить мозги по многим направлениям. Доля транспортного машиностроения составила более 90%. Объемы продаж на внешний рынок увеличились. Улучшается ситуация в АПК, автомобилестроении, отметил президент.

Реставрация социализма в России невозможна, но элементы СССР допустимы

Отвечая на вопрос о возрастающей среди россиян ностальгии по временам СССР, президент РФ Владимир Путин заявил, что считает невозможной реставрацию социализма в России.

"Я думаю, что это невозможно", - сказал он на большой пресс-конференции. "Глубинное изменение общества таково, что реставрация социализма... невозможна", - добавил президент.

Впрочем, он допустил, что некоторые его элементы допустимы в современном российском государстве.

"Возможны элементы социализации экономики, социальной сферы", - сказал Путин. Но "это всегда связано с расходами больше доходов и в конечном итоге - с тупиком в экономике".

Говоря об элементах социализма, которые можно и даже нужно восстанавливать, Путин отметил справедливое распределение ресурсов, стремление снизить до минимума уровень бедности, обеспечение граждан услугами здравоохранения и образования на приемлемых условиях. "Мы как раз такую политику проводим сейчас, - подчеркнул он. - Именно в значительной степени на это и направлены наши национальные проекты".

О ситуации в Сирии, выводе войск США и согласии с Дональдом

Следующий вопрос, заданный президенту РФ, касался ситуации в Сирии, вывода оттуда американских войск и реакции Путина на заявление американского президента о том, что именно США победили запрещенную в России группировку ИГИЛ.

Что касается вывода американских войск из Сирии, США из Афганистана каждый год войска выводят, напомнил Путин. Вывода военных из Сирии тоже пока не видно, заметил он.

Он вообще отметил необязательность присутствия американских войск на территории Сирии для урегулирования конфликта. "Нужно ли присутствие здесь американских войск? Нет, я думаю, что не нужно", - сказал глава государства, напомнив, что для нахождения войск США в Сирии отсутствуют легитимные основания. "Давайте не забывать, что присутствие войск США в Сирии является нелегитимным, оно не подтверждено решением Совета Безопасности ООН, а только по решению СБ ООН может находиться там воинский контингент, или по приглашению законного правительства Сирии", - подчеркнул глава российского государства.

Он добавил "вот мы по приглашению законного правительства Сирии там находимся. Ни того, ни другого (в ситуации с американскими военными) нет, поэтому если США приняли решение вывести войска, то это правильно".

Владимир Путин также согласился с Дональдом Трампом, что США внесли свой вклад в уничтожение террористов: "Тут я согласен с Дональдом", но он напомнил, что удары по боевикам наносила и Россия.

По его словам, есть опасность, что террористы поедут в Афганистан и другие "страны исхода". Существует риск перетекания им подобных в соседние страны и для России, Европы, Центральноазиатских государств.

В случае борьбы с терроризмом в Сирии между спецслужбами и военными РФ и США уже налажен конструктивный диалог. "Несмотря на все противоречия, все-таки между нашими специалистами, военными, спецслужбами налажен достаточно конструктивный диалог по решению острых проблем в борьбе с терроризмом на сирийской территории", - сказал Путин.

"В целом мы удовлетворены, как идет совместная работа", - сказал президент.

"У нас много британцев работает", - ответил Путин британскому подданному Сергею Брилеву

Гражданин Великобритании Сергей Брилев, как подданный британской Королевы, спросил президента России о нынешнем состоянии дел в российско-британских отношениях.

"Британцы работают в России достаточно активно", - напомнил Владимир Путин, не имея ввиду именно Брилева, а многих сотрудников нефтегазовых компаний России.

"Мы знаем, как британцы у нас работают, - достаточно активно, могу вам сказать. Такие компании, флагманы британской экономики как BP (British Petroleum), они работают, один из крупнейших акционеров нашей ведущей нефтегазовой компании "Роснефть", они и остаются такими, работают активно на нашем рынке и дальше хотят работать, и не только они", - сказал Путин.

Но сами российско-британские отношения ныне находятся в тупике, и в интересах обеих стран из этого тупика выйти.

По словам Путина, Москва заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Лондоном, ведь больше всего прямых иностранных инвестиций именно из Великобритании - 22 млрд долларов.

"Правда это может быть репатриация наших капиталов, поднапугали россиян там", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что Brexit отразится на отношениях Британии с ЕС, с другими странами, в том числе и с Россией. Но на нашу страну это влияние будет минимальным и опосредованным.

"Как на нас отразится Brexit? В минимальном значении, но он отразится на всей европейской экономике, на мировой экономике. В этом смысле и на нас тоже - косвенно и опосредованно", - сказал Путин. Пусть сами с Brexit решают, это не наше дело, а то еще нас в чем-нибудь обвинят, пошутил он.

О расколе в Церкви: такого вмешательства государства в церковные дела не было со времен СССР

То что, происходит в Православии, уму не постижимо. Такого вмешательства государства в дела Церкви не было со времен СССР, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что его беспокоит передел религиозной собственности на Украине, который может приобрести "кровавый характер" после вмешательства государства.

"Меня больше всего беспокоит, что за этим безусловно начнется передел собственности. Он, по сути, уже идет, он может приобрести очень тяжелый характер, если не кровавый, - сказал он. - Не дай Бог до этого дойдет, очень бы не хотелось. Просто жалко людей, которые отстаивают свои интересы, беззащитные, безоружные, как правило, это люди пожилого возраста, женщины".

"Опасность этого передела, конечно, существует", - подчеркнул Путин.

Он считает, что ситуация с расколом церкви на Украине создана из соображений предвыборной кампании и для дальнейшего разрыва русского и украинского народов. "Это все делается в преддверии предвыборной кампании. И с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами. Это политическая, безусловно, подоплека", - уверен Путин.

"Ничего здесь хорошего нет для религиозных свобод в целом, это явное грубое нарушение религиозных свобод".

"Не нравится Московский приход, будет Стамбульский теперь", - пошутил Путин. По его словам, УПЦ была независимой от РПЦ, а теперь новая раскольническая структура зависит от Константинополя и "подсказок из Вашингтона".

Об убийстве журналистов РФ в ЦАР: виноваты местные группировки, "повар" ни при чем

На вопрос о расследовании убийства трех журналистов РФ в ЦАР президент России заявил, что хотя достоверных данных расследования пока нет, но виноваты в убийстве местные группировки, а также сами репортеры, которые поехали в Африку без соответствующих аккредитаций.

Путин заявил, что убийства журналистов это всегда трагедия, но призвал журналистов не забывать о коллегах, которых расстреляли в Донбассе.

Глава государства особо отметил, что убитые в ЦАР россияне въехали туда не как журналисты, а как туристы. "Надеюсь, хоть когда-нибудь, мы узнаем, что же там произошло", - сказал он.

Что касается деятельности ЧВК "Вагнер", которую связывают с бывшим "поваром Путина" бизнесменом Евгением Пригожиным, встречавшимся в ЦАР с лидерами местных вооруженных группировок, то Путин во-первых заявил: "Мои повара - все люди военные, сотрудники федеральной службы охраны. Других поваров у меня нет".

Во-вторых, по поводу ЧВК "Вагнер" Путин сообщил: "Все должны оставаться в рамках закона. Мы можем вообще запретить частную охранную деятельность, но тогда, думаю, и к вам придут с петициями. Если группа Вагнера что-то нарушает, этому должна дать оценку Генпрокуратура".

А если ЧКВ ничего не нарушает, то она вправе работать в любой точке мира, подчеркнул президент.

О дедолларизации экономики России: запрета хождения доллара в стране не будет

Объемы расчетов в долларах в мире снизились, по данным МВФ, но расчеты в долларах в России остаются высокими, что связано с внешними расчетами, сказал президент России, отвечая на вопрос об объявленной правительством дедолларизации экономики страны.

Сама дедолларизация в России связана исключительно с расчетами между организациями, но ни в коем случае не с физическими лицами, сказал президент.

Никакого запрета хождения доллара в России нет и не будет, уверил Путин.

Запрет же на информационные табло с курсами валют связан с борьбой с нелегальными валютными пунктами, не более того.

Путин, может, и не против правления миром, но штаб по этому управлению - в США

Отвечая на вопрос западного корреспондента, что Запад видит угрозу в России, а многие даже считают, что президент РФ хочет править всем миром, Путин подтвердил в шутку: "Ну, конечно".

"Что касается управления миром, мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, и это не в Москве", - сообщил он, напомнив, сколько США тратят на оборону и спросил: "Вы считаете, это мы хотим править миром?"

Что касается отношения к России, как к врагу, то "российская угроза" - это штамп, который навязывают западному обществу для решения блоковых задач, "это эксплуатация фобий прошлого".

"На самом деле главная цель нашей внешней политики - обеспечить безусловное движение России вперед, развитие ее экономики, чтобы наша страна заняла достойное место на международной арене, как равная среди равных", - объяснил Путин.

Об обманутых дольщиках: Путин знает, что реальные цифры гораздо хуже официальной статистики

Отвечая на вопрос об обманутых дольщиках, президент России заявил, что знает о глобальности этой проблемы и, по его словам, реальные цифры пострадавших гораздо больше официальной статистики.

Он пообещал разобраться с застройщиками, которые по всей стране вводят в эксплуатацию недостроенные дома ради отчетов.

Путин отметил, что ситуация в долевом строительстве в России оставляет желать лучшего. Многие люди остаются без денег и жилья. Поэтому необходимо переходить на цивилизованные, банковские способы финансирования строительства. Необходим переход на новую модель привлечения средств граждан в строительство, даже если это приведет к снижению объемов ввода жилья.

Проблема обманутых дольщиков никогда не будет решена, если не прекратится практика "безответственного привлечения денег граждан застройщиками", полагает глава государства.

Обманутым дольщикам необходимо помочь, уверен президент. Проблема острая, но это не должно стать препятствием, чтобы ее решать.

О лекарствах: неправда, наши не хуже импортных

Независима ли Россия в поставках лекарств, есть ли различие в аналогах лекарств отечественных и зарубежных - таков был следующий вопрос президенту РФ.

По словам Путина, наши лекарства не хуже импортных, но Россия не должна избавляться от лекарств импортного производства. В нашей стране производится 80% всех жизненно необходимых для граждан лекарств.

Путину предложили создать в стране Министерство идей

Президенту России Владимиру Путину предложили создать в России Министерство идей. Такая идея принадлежала журналистке телеканала "Министерство идей". Обоснования данного предложения она не дала, поэтому Путин, в целом одобрив эту мысль, заявил, что "нужно понять наполнение, что это значит".

По его мнению, такую функцию должно выполнять Министерство экономического развития РФ.

"Хорошая идея - создать министерство идей. Я исхожу из того, что у нас Министерство экономического развития в принципе должно выполнять эту функцию, должно генерировать идеи развития", - предположил президент.

"Вы со своими коллегами прикиньте, объясните, что такое министерство идей, чем оно должно заниматься, как оно должно функционировать, на каких принципах, каково содержание работы", - сказал Путин.

Всего в течение сегодняшней большой пресс-конференции, которая длилась 3 часа 43 минуты (на три минуты дольше, чем годом ранее), представители СМИ задали президенту более 50 вопросов.