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Организаторы пресс-конференции рассказали, что Доброхотова не пустили по рекомендации правоохранительных органов. В чем была конкретная причина недопуска, не уточняется.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что на конференцию допустили 99,9% желающих. По словам Пескова, не пустили "людей с определенными заболеваниями и судимостью".

В январе 2018 года Доброхотова уже не пускали на Гайдаровский форум по требованию ФСО, которая, по мнению журналиста, включила его в "черный список".