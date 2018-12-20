Путин ответил на вопрос о том, когда и на ком женится

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Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста Life о том, когда и на ком женится.

Путин поинтересовался у представителя Life, женат ли тот. И когда журналист ответил утвердительно, сказал: "Он женат и хочет, чтобы мне было так же". Глава государства отметил, что "как приличный человек" должен будет когда-нибудь жениться, но на ком — не ответил. Личная жизнь Путина В 1983 году Путин женился на 25-летней Людмиле Александровне Шкребневой. Их брак просуществовал 30 лет, но распался в 2013 году. В интервью телеканалу "Россия-24" Владимир и Людмила Путины объявили, что решение развестись было обоюдным.

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