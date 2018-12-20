Украина подтвердила смерть заключенного россиянина, воевавшего на стороне "ЛНР"

Дрогобычская местная прокуратура подтвердила гибель гражданина России Валерия Иванова, который отбывал срок по обвинению в участии в боевых действиях на стороне так называемой "ЛНР". По официальным данным, Иванов погиб в результате несчастного случая: он пытался закрутить лампочку, упал и умер. Смерть наступила 9 декабря.

"Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу, но не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился о мусорку, в результате чего наступила смерть", – говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном на сайте уполномоченного по правам человека в Украине.

По факту смерти заключенного возбуждено уголовное дело по части первой статьи 115 УК Украины "Убийство". Как утверждается в сообщении прокуратуры, в деле есть отметка "несчастный случай".

Информацию о смерти россиянина сообщила представитель так называемой "ЛНР" Ольга Кобцева. По ее версии, Валерий Иванов скончался от побоев охраны. Пресс-служба посольства России в Украине подтвердила факт гибели Иванова.

Россиянина осудили за участие в боевых действиях на стороне так называемой "ЛНР" к 12 годам лишения свободы, которые он отбывал в колонии Львовской области. Иванов был в списке из 22 россиян, кого Украина предлагала обменять на режиссера Олега Сенцова и других заключенных.

"Я не занимаюсь вопросами обмена донецких, луганских, украинских пленных. Это вопрос компетенции Минской группы, куда от России входит Борис Грызлов. В частном порядке родственники Валерия Иванова ко мне не обращались – я бы точно запомнила", – сказала Настоящему Времени российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

Иванов попал в плен в Станице-Луганской в августе 2015 года. На допросе он рассказывал, что приехал из Архангельска "помогать ЛНР бороться с фашистским режимом".