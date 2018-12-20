Еврокомиссия не отзывает жалобу на Польшу из Суда ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс проинформировал членов ЕК о ситуации в Польше в контексте судебной реформы, осуществляемой в стране.

На последнем заседании ЕК в этом году Ф. Тиммерманс сообщил о принятой недавно парламентом и подписанной президентом поправке к закону о Верховном суде Польши, которая согласуется с решением Суда ЕС и полностью отвечает требованиям ЕК.

Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отметил: "Мы продолжим диалог с Польшей в рамках процедуры, связанной со статьей 7 договора о создании ЕС. К 17 января Польша должна представить отчет об исполнении постановления Суда ЕС. И мы будем в это время оценивать изменения в законе".

Европейская комиссия пока еще не отзывает свою жалобу из Суда ЕС на закон о Верховном суде Польши, несмотря на принятую поправку к закону.