Минфин США решил снять санкции с "Русала" Олега Дерипаски

Минфин США сообщил, что исключит "Русал" Олега Дерипаски из санкционного списка. При этом сам бизнесмен останется под санкциями, пишет The Wall Street Journal.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) в среду уведомило конгресс о решении снять санкции с группы компаний En+, "Русала" и ОАО "ЕвроСибЭнерго", говорится в сообщении минфина США.

Санкции будут прекращены в течение 30 дней.

Санкции на группу компаний En+ были наложены 6 апреля 2018 года. В черный список попали также активы других российских бизнесменов. Власти США решили, что не только чиновники, но и крупные бизнесмены должны нести ответственность за "враждебные действия" России в Крыму и Сирии.

При этом в OFAC отмечали, что готовы снять санкции с "Русала", если Дерипаска снизит свою долю в компании ниже контрольной.

В июле представители En+ направили в министерство юстиции США план избавления холдинга от санкций. Руководство En+ предложило передать часть активов бизнесмена в управление независимой структуре, которую выберут совместно с властями США. Но для этого компанию нужно было исключить из санкционного списка.