Число россиян, ностальгирующих по СССР, достигло максимума за 10 лет

Число сожалеющих о распаде Советского Союза россиян достигло максимума за последние более чем 10 лет. Таковы итоги опроса, проведенного "Левада-центром". Результаты исследования опубликованы на его сайте.

Из опроса следует, что доля тех, кто хотел бы избежать развала СССР, составила 66%. Еще год назад таких людей было 58%.

Итоги нынешнего года являются максимумом за более чем 10 лет опросов: показатель 65% в последний раз был зафиксирован в 2005 году. Абсолютный же рекорд был поставлен в 2000 году — тогда 75% опрошенных сожалели о распаде СССР.

Из опрошенных "Левада-центром" в этом году респондентов 60% считают, что распада можно было избежать — и это тоже максимум за 13 лет. Чаще других о распаде СССР сожалеют люди в возрасте от 55 лет, однако в последние два года такие настроения растут и среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет.

Основные причины, по которым россияне хотели бы вернуть СССР: разрушение единой экономической системы (54%), потеря людьми чувства принадлежности к великой державе (36%), а также возрастание взаимного недоверия и ожесточенности (34%). А 26% отметили, что в связи с распадом СССР разрушаются связи с родственниками и друзьями. Минимальное количество ностальгирующих по СССР было зафиксировано в 2012 году: тогда об этом заявили 49% респондентов.

По словам социолога "Левада-центра" Карины Пипия, которую цитирует газета "Ведомости", одной из причин роста ностальгии по СССР стало повышение пенсионного возраста. ​"Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем", — сказала она.

"Усиление сожалений о распаде, романтизация всего советского, особенно в молодежной среде, где историю знают плохо, может привести к переоценке или реабилитации ранее консенсусных или неприемлемых в постсоветской России тем — оправдание сталинских репрессий, переписывание истории, полное обесценивание демократических преобразований 1990-х и так далее", — заявила Пипия.