Лондон мобилизует 3500 солдат на случай жесткого "Брекзита"

Приведение военнослужащих в состояние повышенной готовности поможет справиться с непредвиденными обстоятельствами в случае жесткого варианта "Брекзита", заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

Лондон намерен привести в состояние повышенной готовности 3500 военнослужащих, чтобы справиться с "любыми непредвиденными обстоятельствами" в случае жесткого варианта выхода Великобритании из состава ЕС ("Брекзит"). Об этом министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил во вторник, 18 декабря.

Подобная подготовка является мерой предосторожности, подчеркнула британский министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд. Первоочередной задачей для правительства остается сохранение сделки с Брюсселем, добавил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Британской экономике грозит разрушение производственных цепочек

Британские компании "приостанавливают инвестиции", которые должны "повышать производительность и уровень инноваций", или направляют их "на создание запасов готовой продукции и перевод офисов, фабрик и, следовательно, рабочих мест и налоговых поступлений в казну за пределы Великобритании", говорится в пресс-релизе объединения торговых палат Соединенного Королевства. Если Великобритания выйдет из состава ЕС без заключения соглашения с Брюсселем, британские фирмы "столкнутся с обилием новых таможенных платежей и пошлин", отмечается в документе. Кроме того, экономике грозит разрушение "тщательно выстроенных производственных цепочек", а "занимающий "лидирующие позиции в мире" сектор услуг будет "поставлен в невыгодное положение", утверждают представители объединения.

Тереза Мэй перенесла голосование по "Брекзиту" на январь

25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после "Брекзита".

4 декабря в британском парламенте начались пятидневные дебаты. 17 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что голосование в британской Палате общин о соглашении по "Брекзиту", которое было запланировано на 11 декабря, а затем перенесено на более поздний срок, состоится в третью неделю января. Оппозиционная Лейбористская партия призывает проголосовать до 22 декабря.

Великобритания планирует выйти из ЕС 29 марта 2019 года.