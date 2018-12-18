НАТО осудила милитаризацию Крыма Россией

Союзники по НАТО озабочены растущей напряженностью в регионе Азовского моря. Альянс в очередной раз призвал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине суда, захваченные в ноябре.

Сообщения о планах Кремля перебросить в Крым военные самолеты появились на фоне масштабного увеличения российского военного присутствия на полуострове после его нелегальной аннексии в 2014 году. Продолжающаяся милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей представляет угрозу суверенитету Украины, а также подрывает стабильность всего региона, заявила во вторник, 18 декабря, пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, которую DW попросила прокомментировать заявление Минобороны РФ о переброске более десяти истребителей Су-27СМ и Су-30М2 из Крымска в Краснодарском крае на крымский аэродром Бельбек.

Союзники по НАТО озабочены растущей напряженностью вокруг Азовского моря

Россия обязана освободить украинских моряков и вернуть Украине суда, захваченные в прошлом месяце, говорится в заявлении альянса. Эскалация не может быть в чьих-либо интересах. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Петром Порошенко поблагодарил Украину за спокойствие и выдержку во время кризиса в Керченском проливе, сообщил представитель альянса.

НАТО сохраняет бдительность и продолжает наблюдать за событиями в регионе. Кроме того, альянс продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Украине, в том числе предоставив до конца года вооруженным силам Украины оборудование для военной связи, защищенной от прослушивания.

После российской аннексии Крыма НАТО значительно увеличила свое присутствие в Черном море, альянс продолжит изучать ситуацию в регионе, говорится в сообщении.