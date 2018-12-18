Бывший советник Трампа рассказал, где умер начальник ГРУ Игорь Сергун

Бывший начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане, сказал в ходе допроса в ФБР бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн. В России официально сообщалось, что Сергун скончался от сердечного приступа в подмосковном доме отдыха.

Флинн упомянул о времени и месте смерти начальника ГРУ Сергуна на допросе в ФБР в январе 2017 года. Его показания ранее полностью не раскрывались.

У Русской службы Би-би-си нет сведений, подтверждающих версию Флинна.

Служебную записку FD-302, содержащую показания Флинна, по запросу федерального судьи направил в суд округа Колумбия спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует российское вмешательство в американские выборы и возможный сговор администрации Трампа с Кремлем.

Опубликованный отчет о допросе подробно рассказывает о показаниях генерал-лейтенанта Флинна, однако некоторые фразы и абзацы в нем скрыты.

Допрос Флинна в ФБР касался его общения с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

Бюро тогда начало расследование возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Флинна допрашивали агент ФБР Питер Стрзок и еще один человек, чье имя скрыто.

В ходе этого допроса Флинн упомянул свой звонок послу России в США Сергею Кисляку.

"Флинн заявил, что позвонил послу Кисляку после смерти Сергуна в Ливане в начале прошлого года, чтобы выразить свои соболезнования", - говорится в документе ФБР.

Речь, очевидно, идет о 2016 годе, так как допрос проходил в 2017 году.

Согласно официальной версии, Игорь Сергун умер 3 января 2016 года на 59-м году жизни в подмосковном доме отдыха ФСБ "Москвич" после обширного инфаркта. О его смерти российские государственные СМИ сообщили 4 января.

При этом частное разведывательное агентство Stratfor сообщало, что Игорь Сергун погиб 1 января в Ливане. Присутствие генерала в стране, которая считается "очагом работы всех мировых разведывательных служб", вызывает много вопросов, писало тогда агентство.

"Это не так. Совсем не так", - комментировал сообщение Stratfor пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

После смерти Сергуна начальником ГРУ стал генерал-полковник Игорь Коробов. Он умер, не проработав в должности и трех лет. О его смерти минобороны России сообщило в ночь на 22 ноября.

Коробов умер 21 ноября после тяжелой и продолжительной болезни, говорилось в заявлении военного ведомства. До того момента о болезни Коробова официально ничего не сообщалось.

Что еще Флинн рассказал о главе ГРУ

На допросе Флинн рассказал о своих отношениях с Сергуном. Они познакомились, когда Флинн приехал в Россию в 2013 году, будучи руководителем разведывательного управления минобороны США (РУМО) - американской разведки.

Флинн приезжал на четыре дня и участвовал в программе по развитию лидерских качеств, которую организовало ГРУ.

Мероприятие проходило в штаб-квартире управления. "Флинн говорил, что русские были признательны ему за визит", - отмечается в документе спецпрокурора Мюллера.

После знакомства в Москве Флинн и Сергун продолжили общение - как минимум, один раз они созванивались по видеоконференцсвязи, следует из документов ФБР.

На 28 февраля 2014 года планировалась и поездка Сергуна в США, но из-за действий России в Крыму ее пришлось отменить, рассказал следователям Флинн. После этого, по словам Флинна, он с Сергуном не общался.

На допросе в ФБР Флинн описал Сергуна как человека, с которым у него было много общего.

"У них было похожее прошлое, у обоих сыновья одного возраста, они были связаны борьбой с терроризмом, - говорится в документе. - У Сергуна были шрамы, полученные в Чечне, и оба генерала делились рассказами про Афганистан".

За что судят Флинна

Во вторник суд округа Колумбия вынесет приговор Майклу Флинну. Еще год назад он признал свою вину в том, что солгал следователям ФБР о подробностях своего общения с Сергеем Кисляком.

Флинн работал советником президента по национальной безопасности рекордно короткое время: со дня инаугурации Дональда Трампа 20 января 2017 года по 13 февраля того же года, когда был вынужден уйти в отставку.

Формально это произошло из-за того, что Флинн неверно проинформировал вице-президента Майка Пенса о содержании своих телефонных разговоров с Кисляком в последние дни прежней администрации Обамы.

28 декабря 2016 года, в день, когда Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов и введении новых санкций в ответ на вмешательство в американский выборный процесс, Флинн несколько раз говорил по телефону с российским послом.

Он просил не реагировать жестко, объясняя, что новая администрация сможет отменить многие решения предыдущей. На допросе же Флинн говорил другое.

Агенты, допрашивавшие Флинна, спросили его, помнит ли он какие-либо беседы с Кисляком по поводу высылки российских дипломатов или закрытия российских объектов в ответ на деятельность российских хакеров во время выборов. Флинн заявил, что он этого не помнит.

В ответ на вопрос о том, помнит ли он какие-либо беседы с Сергеем Киcляком, в которых он призывал российскую сторону не накалять ситуацию и не отвечать по принципу "око за око", Флинн ответил "На самом деле нет. Я не помню. Не было такого "Не делайте ничего".

На другие вопросы по поводу его бесед с Кисляком Флинн также в основном отвечал, что не помнит подробностей. Флинн заявил, что он пытался завести хорошие отношения с Сергеем Кисляком и "двигаться дальше", говорится в документе, направленном в суд спецпрокурором Мюллером.

Бюро спецпрокурора Мюллера ранее рекомендовало судье назначить Флинну наказание, не связанное с лишением свободы, учитывая его "значительное содействие" следствию.

Что именно Флинн рассказал следствию, неизвестно. Эта часть служебной записки Мюллера отцензурирована.